O Al Ahly entra no confronto contra o Al Mokawloon Al Arab com a ambição de manter sua forte largada na Copa da Capital do Egito, depois que a comissão técnica, comandada pelo marroquino Hossam Aouar, definiu a lista do time para a partida, que registrou diversas mudanças notáveis, com destaque para o retorno de três jogadores e a continuidade da ausência de alguns elementos titulares, encabeçados por Imam Ashour.

Aouar anunciou a lista do Al Ahly como preparação para o duelo contra o Al Mokawloon Al Arab, marcado para amanhã, segunda-feira, no estádio Internacional do Cairo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa da Capital do Egito, válida pelo Grupo 3.

A lista registrou o retorno de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim e Ahmed Reda, enquanto ficaram de fora Imam Ashour, Ahmed Moustafa Zizo, Mohamed El Shenawy, Hussein El Shahat e Marwan Attia, nos principais traços das escolhas do treinador marroquino para o confronto aguardado.

A lista do Al Ahly para o confronto contra o Al Mokawloon Al Arab ficou da seguinte forma:

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- Goleiros: Mostafa Shobeir, Hamza Alaa.

- Defesa: Yassin Marei, Ashraf Dari, Ahmed Eid, Hady Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Karim Fouad.

- Meio-campo: Ahmed Reda, Akram Tawfik, Mohamed Magdy Afsha, Ali Mahmoud, Ahmed Nabil Koka, Mohamed Abdullah, Taher Mohamed Taher, Omar Moawad.

- Ataque: Soufiane Bendjedida, Moncef Bakrar, Achraf Bencharki, Mahmoud Salah, Mohamed Rafat.

O Al Ahly busca conquistar sua segunda vitória no torneio e seguir na liderança do Grupo 3, depois de iniciar sua caminhada com um grande triunfo sobre o Petrojet, por quatro gols a zero, somando seus três primeiros pontos na trajetória pela competição.

O time vermelho almeja aproveitar seu início positivo e continuar somando vitórias, apesar das ausências que atingem seu elenco, ao mesmo tempo em que a partida representa uma oportunidade para a comissão técnica testar alguns elementos e dar chance a alguns jogadores.