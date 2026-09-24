A ligação de Flick o salvou: confissão chocante de Raphinha sobre sua relação conturbada com o Barcelona

No momento em que brilha como capitão e artilheiro do Barcelona, o brasileiro Raphinha revelou que esteve a um passo de deixar definitivamente o Camp Nou no verão de 2024, e que um único telefonema de um único homem foi o que salvou sua carreira e mudou sua história com o clube catalão.

Raphinha abriu o coração em uma entrevista publicada pelo jornal britânico "The Guardian", revelando os bastidores do momento que quase encerrou sua trajetória com o Barcelona, dizendo com clareza: "Se não fosse minha conversa com Hansi Flick, eu não estaria aqui agora no Barcelona".

"Flick mudou minha mentalidade para sempre"

O capitão do Barcelona enfatizou o papel central do técnico alemão em sua transformação, afirmando: "O treinador mudou minha vida, vou dizer isso sempre, para sempre, ele é a pessoa que mudou minha mentalidade, tanto dentro do clube quanto no âmbito pessoal".

Raphinha revelou que em 2024 já havia tomado sua decisão: "Praticamente considerava que minha trajetória no Barcelona havia acabado, minha cabeça estava ocupada com outras coisas, e eu queria sair, se não fosse aquela conversa com Flick, e se não fosse pelo fato de ele ter me convencido em questão de minutos de que contava comigo e confiava em mim, eu não estaria aqui agora, aquilo foi extremamente importante para mim".

Sobre os detalhes daquele famoso telefonema, explicou: "Eu ainda estava de férias depois da Copa América quando ele me ligou e disse: antes de tomar qualquer decisão, venha conversar comigo, ele me disse que sentia que eu continuaria sendo um jogador muito importante para o time, e que o time teria um papel importante na minha evolução como jogador, ele não me deu um motivo específico, e não precisava explicar tudo em detalhes, quando um treinador inspira confiança, bastam algumas palavras, e senti imediatamente que ele confiava totalmente em mim".

O "irmão mais velho" de Lamine Yamal

Raphinha falou sobre sua transformação tática para atacante nato, ressaltando que foi um processo gradual ao longo dos últimos dois anos, durante o qual foi se aproximando pouco a pouco do centro para chegar mais perto do gol adversário, algo que agora dá seus frutos de forma brilhante.

Também abordou sua relação especial com o companheiro Lamine Yamal, descrevendo-se como o "irmão mais velho" dele e apontando-o com força como candidato a vencer a Bola de Ouro: "Deve vencê-la o jogador que brilha individualmente e conquista títulos coletivos, seu talento e seu carisma são os dois principais motivos, as estatísticas de Lamine são impressionantes, não só nesta temporada, mas também na temporada passada, ele é o principal candidato e deve vencê-la".

Sobre a ausência dele e de Pedri nas listas dos prêmios individuais, comentou brevemente: "Não falo mais sobre isso. A vitória de Lamine será como um consolo e uma fonte de satisfação para mim".

Raphinha encerrou sua fala com uma mensagem ambiciosa aos torcedores do Barcelona sobre a Liga dos Campeões: "Todo mundo que estava em campo sabe o quanto doeu a eliminação para a Inter de Milão, estávamos a um passo da final, mas éramos um time jovem que carecia de maturidade. Agora nos sentimos mais preparados, temos tudo o que precisamos para vencer qualquer título".



