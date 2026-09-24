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FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-PRESSERAFP
Ahmed Mansy
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A liga saudita de elite salva Postecoglou do hospital do Al-Nassr

Al-Nassr
Al Nassr U21
Campeonato Saudita
Jawwy Elite League U-21
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Austrália

O treinador australiano recorre ao Campeonato Saudita Sub-21

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, recorreu à equipe sub-21, que disputa a Liga Juvenil de Elite, para salvá-lo da maldição de lesões que enfrenta no momento.

O Al-Nassr anunciou, na última quarta-feira, a ausência de 10 jogadores dos treinamentos no momento, por conta de lesões, o que causou um grande desfalque, especialmente diante da ausência dos jogadores internacionais que estão com suas seleções nacionais.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Postecoglou decidiu recorrer a 7 jogadores da equipe sub-21 do Al-Nassr para treinar com o time principal no momento, a fim de suprir o evidente desfalque.

A lista incluiu os goleiros Khaled Al-Dawsari e Sultan Al-Mas, além de Youssef Al-Tahan, Abdulrahman Al-Anzi, Saad Haqawi, Bassam Hazazi e Awad Aman.

Isso ocorre apesar dos resultados oscilantes da equipe sub-21 na atual temporada da Liga Juvenil de Elite, na qual ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, com apenas 6 pontos, conquistados em duas vitórias e duas derrotas.

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
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Al Diriyah
DIR
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 crest
Al Nassr U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21 crest
Al-Tadamon U21
Al-Tadamon U21

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Vale lembrar que a lista de desfalques do Al-Nassr inclui o francês Kingsley Coman, Saad Al-Nasser, Ayman Yahya, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi, Mohammed Maran, Raghad Al-Najjar, Mubarak Al-Buainain e Sultan Al-Ghannam.

Por outro lado, 8 jogadores estão ausentes por estarem com suas seleções nacionais: o quinteto saudita Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan, Abdullah Al-Khaibari, os portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, além do iraquiano Haidar Abdulkarim.

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