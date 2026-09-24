O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, recorreu à equipe sub-21, que disputa a Liga Juvenil de Elite, para salvá-lo da maldição de lesões que enfrenta no momento.
O Al-Nassr anunciou, na última quarta-feira, a ausência de 10 jogadores dos treinamentos no momento, por conta de lesões, o que causou um grande desfalque, especialmente diante da ausência dos jogadores internacionais que estão com suas seleções nacionais.
O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Postecoglou decidiu recorrer a 7 jogadores da equipe sub-21 do Al-Nassr para treinar com o time principal no momento, a fim de suprir o evidente desfalque.
A lista incluiu os goleiros Khaled Al-Dawsari e Sultan Al-Mas, além de Youssef Al-Tahan, Abdulrahman Al-Anzi, Saad Haqawi, Bassam Hazazi e Awad Aman.
Isso ocorre apesar dos resultados oscilantes da equipe sub-21 na atual temporada da Liga Juvenil de Elite, na qual ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, com apenas 6 pontos, conquistados em duas vitórias e duas derrotas.
Vale lembrar que a lista de desfalques do Al-Nassr inclui o francês Kingsley Coman, Saad Al-Nasser, Ayman Yahya, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi, Mohammed Maran, Raghad Al-Najjar, Mubarak Al-Buainain e Sultan Al-Ghannam.
Por outro lado, 8 jogadores estão ausentes por estarem com suas seleções nacionais: o quinteto saudita Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan, Abdullah Al-Khaibari, os portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, além do iraquiano Haidar Abdulkarim.
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