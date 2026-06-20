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Cunha Brazil haitiGetty

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A liderança mudou mais uma vez... O Brasil derrota a Alemanha e recupera o recorde histórico

Alemanha
Brasil
Copa do Mundo
Alemanha
Brasil

Uma disputa que não se vê na Copa do Mundo...

O Brasil recuperou a liderança no ranking histórico das melhores linhas de ataque da Copa do Mundo, superando a Alemanha por dois gols, em uma disputa estatística simbólica entre dois gigantes do futebol mundial.

De acordo com a rede brasileira “Globo”, a seleção brasileira elevou seu total para 241 gols na história de suas participações na Copa do Mundo, ultrapassando a Alemanha, que possui 239 gols, graças aos gols de Matheus Cunha contra o Haiti durante a edição atual do torneio.

A Alemanha havia recuperado a liderança temporariamente após sua vitória esmagadora por 7 a 1 sobre Curaçao, antes que a Seleção Brasileira conseguisse retomar o primeiro lugar novamente neste confronto histórico de estatísticas.

A Argentina ocupa o terceiro lugar, com 155 gols, seguida pela França, com 139 gols, e pela Itália, com 128 gols, em um ranking que ainda apresenta uma grande diferença entre os líderes e as demais seleções.

Espera-se que a acirrada disputa entre o Brasil e a Alemanha pelo título de melhor ataque da história da Copa do Mundo continue ao longo da competição de 2026, já que ambas as seleções mantêm um ataque avassalador.

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