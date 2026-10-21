O Paris Saint-Germain vive um clima de preocupação após a confirmação de que seu astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia ficará fora até o fim da atual temporada, em razão de uma lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o último confronto contra o Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa, lesão que exigiu uma intervenção cirúrgica de urgência.

Apesar da preciosa vitória conquistada pela equipe parisiense sobre o gigante catalão, o saldo da partida foi duro; pois a lesão de Kvaratskhelia não veio sozinha, já que a equipe também não conta com os serviços de seu capitão brasileiro Marquinhos e de seu astro francês Ousmane Dembélé por conta de lesões musculares diferentes, o que ameaça diretamente a estabilidade do sistema construído por Luis Enrique e o coloca diante de um teste tático difícil.

Diante dessa carência aguda, a diretoria do Paris Saint-Germain começou a estudar a ativação de uma cláusula legal rara permitida pela Federação Francesa de Futebol, conhecida como "jogador coringa", segundo a rádio "Cadena SER" espanhola.

Essa regra, criada pela Liga de Futebol Profissional Francês em 2000, estabelece que os clubes franceses têm o direito, no período que vai do fim da janela de transferências de verão até o início do mercado de inverno, de contratar um único jogador registrado na Federação Francesa de Futebol, seja atuando na primeira ou na segunda divisão, para compensar a ausência de um jogador lesionado por um longo período superior a três meses.

Essa cláusula excepcional colocou todos os clubes da Ligue 1 em estado de alerta máximo, com o receio de que o Paris Saint-Germain tome a iniciativa de pagar a multa rescisória de qualquer astro de destaque do Campeonato Francês e o arrebate no meio da temporada, aproveitando-se de seu poderio financeiro.

Embora a equipe possua um arsenal ofensivo capaz de preencher o vazio temporariamente, com nomes como Bradley Barcola, Désiré Doué, Gonçalo Ramos e Lee Kang-in, perder um jogador do valor de Kvaratskhelia, que era uma das cartas decisivas mais importantes da equipe, não pode ser facilmente compensado.

A opção de contratar um jogador livre continua disponível sobre a mesa, mas não representa uma prioridade para a diretoria parisiense neste momento, que busca uma solução imediata e com a mesma alta qualidade, algo que é oferecido pela carta do "coringa", que pode virar o mercado de transferências francês de cabeça para baixo nos próximos dias.



