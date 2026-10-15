O ex-capitão da seleção do Marrocos Mehdi Benatia, ex-jogador de Juventus e Bayern de Munique, criticou a atuação do italiano Gianluigi Donnarumma, goleiro do Manchester City, na partida de sua equipe contra o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Saint-Germain encerrou o primeiro tempo do jogo, realizado no Etihad Stadium, com vantagem de 3 a 0, antes de o Manchester City marcar dois gols na segunda etapa, sendo que a partida terminou com vitória da equipe francesa (4 a 2).

E enquanto o Manchester City tentava reagir no placar e diminuir a diferença, depois de o resultado ficar em 3 a 1, Magnes Akliouche decidiu a questão com o quarto gol, aproveitando um erro do goleiro Gianluigi Donnarumma no trato com a bola.

Mehdi Benatia, ex-diretor esportivo do Olympique de Marselha, não aceitou esse erro e o criticou duramente no programa "Canal Football Club", do canal "Canal+".

E acrescentou, conforme informou o site "Foot Mercato": "Em partidas como essa, costumamos falar do primeiro quarto de hora. Aqui, eles levaram dois gols em quinze minutos, então é evidente que ele tem responsabilidade pelo primeiro gol, e poderia ter feito melhor".

E prosseguiu em suas declarações: "Depois, quando o Manchester City melhorou e começou a reagir, ele provocou um segundo gol. Portanto, foi uma partida inteira catastrófica".

Vale lembrar que Donnarumma se transferiu para o Manchester City no verão retrasado, vindo do Paris Saint-Germain.



