A lenda da Inglaterra para Jesus: ou você se desculpa, ou será expulso!

Rio Ferdinand, ex-astro do Manchester United e da seleção da Inglaterra, e antigo companheiro de Cristiano Ronaldo, alertou para as consequências da continuidade da polêmica entre o astro português e o técnico Jorge Jesus, considerando que o treinador pode correr o risco de ser demitido caso não recue em suas declarações e não resolva a crise de forma clara.

Ferdinand disse, durante o podcast "Rio Ferdinand Presents", que Jesus precisa apresentar um pedido de desculpas público pela maneira como lidou com a situação, afirmando: "O treinador tem que pedir desculpas, caso contrário será demitido. Ele precisa vir a público e dizer: reconheço que errei na avaliação dessa situação".

O ex-zagueiro inglês destacou que a continuidade da crise também pode se refletir na popularidade da seleção portuguesa, ironizando a queda no número de seguidores nos canais da seleção, ao dizer: "O número de seguidores vai chegar a 10 milhões amanhã se a situação continuar nesse ritmo".

Ferdinand criticou o que descreveu como "deficiência na comunicação" dentro da Federação Portuguesa de Futebol, considerando que o tratamento com Ronaldo deveria ser mais claro, e disse: "Eles precisam sentar com Cristiano Ronaldo e dizer a ele: é isso que eu quero fazer, e se você não quiser fazer parte disso, me avise, mas é assim que as coisas vão ser".

Apesar da crise, Ferdinand ainda acredita na capacidade de Ronaldo de agregar à seleção portuguesa, afirmando que o verdadeiro debate deve girar em torno de seu papel dentro da equipe, seja como titular ou como substituto influente, de acordo com a natureza de cada partida.

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E acrescentou: "Eu acredito nele. A questão aqui é: ele será titular, ou um substituto influente nas partidas, ou um titular em algumas partidas e reserva em outras? Esse é o debate que precisa ser feito".

Ferdinand encerrou sua fala reforçando que a tarefa do treinador não se limita a montar os esquemas táticos, mas inclui também gerir os jogadores e lidar com os astros, ao dizer: "Esses treinadores recebem seus salários para gerir uma equipe, mas também recebem seus salários para gerir os indivíduos".