O silêncio dos jogadores do Manchester United após o empate por 1 a 1 com o Leeds United levantou uma série de questionamentos, depois que Bruno Fernandes e Matheus Cunha alegaram que não estavam autorizados a falar com a imprensa, em meio às declarações explosivas feitas por Lisandro Martínez contra a diretoria do clube, após a derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.

Fernandes e Cunha haviam se recusado a conversar com os jornalistas na zona mista após a partida, apesar de solicitados, declarando que não tinham permissão para isso, algo que difere do habitual no comportamento dos jogadores do United após os jogos.

A bomba de Lisandro Martínez

Esse silêncio veio depois da fala de Lisandro Martínez em uma entrevista televisiva contundente após a derrota do United por 2 a 0 diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa, quando ele atacou a diretoria do clube, incluindo o diretor esportivo Jason Wilcox, por aquilo que considerou uma má gestão do mercado de transferências de verão.

O clube multou Martínez por suas declarações, antes de ele se desculpar após conversas para esfriar os ânimos, e em seguida ele participou da partida contra o Leeds, onde recebeu o apoio da torcida do United, mas foi obrigado a sair no primeiro tempo por causa de uma lesão.

Leia também: "Tomou posse da minha ilha sem contrapartida": astro do Brasil pede socorro à polícia contra candidato à presidência

O Manchester United proibiu oficialmente as declarações de seus jogadores?

De acordo com o jornal Mirror, o silêncio dos jogadores pode indicar que lhes foi pedido para não falar, por receio de que se repetissem críticas ferozes nos moldes das de Martínez, acrescentando: "No entanto, as informações disponíveis indicam que não houve uma ordem direta da equipe de comunicação do clube para impedir os jogadores de falar com a imprensa escrita após a partida".

O empate estendeu para cinco jogos a série do United sem vitórias no Campeonato Inglês, já que a equipe venceu apenas uma vez, contra o recém-promovido Ipswich em agosto, enquanto conquistou apenas duas vitórias em dez partidas em todas as competições.

O United não passava por seis jogos sem vitória em todas as competições desde o fim da temporada 2018-2019, e já se passaram 40 anos desde que venceu apenas uma partida nas sete primeiras rodadas do campeonato no início de uma temporada.

A equipe de Michael Carrick jogará contra o Como, comandado por Cesc Fàbregas, na quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, antes de receber o Bournemouth na Premier League, no próximo domingo.