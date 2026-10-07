À moda da lenda brasileira Ronaldinho, o mágico espanhol David Silva decidiu voltar oficialmente a jogar futebol aos 40 anos de idade.

O ex-astro do Manchester City e da Real Sociedad havia anunciado a aposentadoria em julho de 2023, após uma grave lesão sofrida com a Sociedad, tendo o confronto diante do Almería sido o seu último nos gramados europeus.

Entretanto, a saudade do mágico espanhol pelo retângulo verde o trouxe de volta pela porta do clube "Supreme Sha Tin", que atua na primeira divisão de Hong Kong, com um contrato de curta duração.





O clube celebrou essa negociação excepcional por meio de sua conta oficial no Instagram, afirmando: "Nossos fundadores tiveram um grande golpe de sorte com essa negociação!", anunciando benefícios especiais para a torcida que incluem bastidores e sessões de treino exclusivas para acompanhar o astro campeão do mundo.

Espera-se que a negociação marque sua primeira aparição oficial no próximo mês de novembro, juntando-se David Silva ao seu compatriota Aitor Aldalur, cuja contratação o clube anunciou há poucos dias.

Esse passo é o mais notável na história do futebol de Hong Kong desde a contratação da lenda uruguaia Diego Forlán pelo clube "Kitchee" em 2018, com David Silva reavivando o clima de espetáculo que grandes lendas do esporte sempre proporcionaram em seus retornos aos gramados, em experiências únicas na Ásia e na América Latina.

Vale lembrar que o mágico brasileiro Ronaldinho havia causado grande surpresa ao retornar oficialmente ao futebol profissional pela porta do clube italiano Ravenna (Ravenna FC), da terceira divisão.