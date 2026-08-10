Arne Slot esteve muito mais perto de assumir o comando da seleção da Holanda do que se sabia até agora. Segundo Youri Mulder, o treinador estava praticamente acertado com a KNVB e já tinha John Heitinga em mente como auxiliar, antes de decidir recuar de última hora.

Mulder revelou novos detalhes na noite de segunda-feira, no Rondo, da Ziggo Sport, sobre as conversas entre Slot e a federação holandesa. “Eles praticamente já tinham o Slot”, afirmou o ex-centroavante. “Ele estava muito adiantado e já estava até procurando um auxiliar, Heitinga.”

O fato de Slot não se tornar técnico da seleção já havia ficado claro no fim de julho. Na ocasião, o treinador de 47 anos informou que, por enquanto, preferia seguir ativo no futebol europeu de clubes, mas, segundo Mulder, a ida para a seleção da Holanda parecia justamente estar praticamente sacramentada antes disso.

“No último momento, por um motivo ou outro, Slot disse: não, mesmo assim não vou fazer isso”, continuou Mulder. “Mas ele estava, sim, muito perto de se tornar técnico da seleção.”

Na sequência, Wytse van der Goot levantou a possibilidade de que uma divergência de visão sobre a duração do contrato tenha tido algum peso. “Uma das versões é que seria por dois ou quatro anos”, disse o apresentador.

Mulder tem dificuldade para imaginar que apenas a duração do vínculo tenha sido decisiva no fim das contas. “Se foi isso, seria ainda mais estranho. O que há de errado com dois anos? Assim você não fica preso por quatro anos e pode reavaliar depois de dois.”

Por isso, Mulder acredita que pode ter havido mais fatores na decisão final de Slot. “Não acho que tenha sido só isso. Acho que, em determinado momento, ele pensou: mesmo assim, não vou fazer isso.” Nem Mulder sabe qual foi exatamente o motivo dessa mudança de rumo.