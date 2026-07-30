A KNVB precisa temer seriamente: Arne Slot também é candidato absoluto de ponta em outro lugar

Arne Slot é candidato para substituir Matthias Jaissle no Al-Ahli, da Arábia Saudita, segundo o geralmente confiável jornalista britânico Ben Jacobs.
O clube do Oriente Médio está sem treinador desde quinta-feira. Isso porque Jaissle vai assinar contrato com o Newcastle United em curtíssimo prazo.
Eddie Howe, que esteve no comando no norte da Inglaterra pelos últimos cinco anos, decidiu entregar seu contrato na manhã de quinta-feira.
A demissão apresentada, portanto, tem consequências diretas para Slot, que agora de repente aparece no topo da lista de desejos de um clube.
Slot, que já recusou uma oferta do Fulham no início deste verão europeu, também está em conversas com a KNVB sobre um papel como técnico da seleção holandesa.
O ex-treinador de, entre outros, Feyenoord e Liverpool quer assinar em Zeist até a Eurocopa de 2028, enquanto a KNVB quer que ele permaneça até a Copa do Mundo de 2030.