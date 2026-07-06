A KNVB está mantendo conversas com Arne Slot sobre a possibilidade de ele assumir o cargo de técnico da Seleção Holandesa

A KNVB manteve conversas com Arne Slot. O ex-técnico do Feyenoord e do Liverpool, entre outros, está na lista da KNVB para suceder Ronald Koeman como técnico da seleção, segundo informa Florian Plettenberg, da Sky Sports, que costuma ser uma fonte confiável.

A KNVB, portanto, manteve conversas com Slot sobre a sucessão de Koeman na Seleção Holandesa. A federação tem vários candidatos na lista e mantém as opções em aberto.

A vaga para técnico da seleção holandesa está em aberto desde a última terça-feira. Foi quando Koeman anunciou que deixaria a seleção.



Anteriormente, os jornais Algemeen Dagblad e De Telegraaf já haviam noticiado que Slot estaria aberto a assumir o cargo de técnico da Seleção Holandesa. Nascido em Bergentheim, ele foi técnico do Liverpool nos últimos dois anos. Em sua primeira temporada, conquistou o título do campeonato inglês.

No segundo ano, o clube terminou em quinto lugar na Premier League, após o que a diretoria decidiu se despedir de Slot.