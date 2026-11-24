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A Juventus olha para o futuro e para a próxima janela de transferências, em janeiro, com um objetivo declarado: contratar um centroavante de ofício para Luciano Spalletti. Ao mesmo tempo, olha para o presente e vê, pelos números, que um dos dois centroavantes do elenco, Nick Woltemade, tornou-se indispensável para o desempenho do time.

Quando o atacante alemão, que chegou por empréstimo no último dia da janela de transferências, entra em campo, a Juventus melhora seu rendimento e se torna mais perigosa no ataque. E, pensando no fim da temporada, segundo o Tuttosport, o Newcastle sinalizou que aceita negociá-lo em definitivo por um preço com desconto.

OS NÚMEROS: Mas Woltemade realmente se tornou o diferencial desse time? Nas sete partidas em que o atacante nascido em 2002 começou como titular, a Juventus não perdeu: foram cinco vitórias e empates contra Fiorentina e Rennes. Quando ele não começou entre os titulares, o número de vitórias caiu para apenas duas. A mais recente delas foi impulsionada justamente por sua entrada em campo no segundo tempo.

Os dados apresentados pelo Tuttosport mostram ainda que, com ele em campo, a Juventus marca, em média, um gol a cada 38 minutos, contra um a cada 111 minutos sem ele. O time cria 1,5 grande chance por jogo, contra 0,4 sem o atacante, registra ao menos 17,5 finalizações no alvo, contra 13 sem ele, e, consequentemente, tem média de 1,8 xGoals previstos, ante 1,1 em sua ausência.

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AJUDA AOS COMPANHEIROS: Woltemade talvez não seja o centroavante de presença física que Spalletti quer, embora também tenha porte físico. Mas ele certamente ajuda todo o time: alivia a pressão sobre os companheiros e os torna mais perigosos. O alemão ocupa constantemente ao menos um dos zagueiros adversários, abrindo espaços para Kolo Muani ou os jogadores das pontas. Tem visão para encontrar opções mais à frente, oferece apoio e dá assistências. Apesar das conhecidas dificuldades no jogo aéreo, também faz com que seus companheiros recebam uma marcação menos intensa nas bolas paradas.

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A FÓRMULA: Vale lembrar que Woltemade chegou a Turim no limite do prazo, no último dia da janela de transferências de verão, por empréstimo oneroso de 3,6 milhões de euros, com a possibilidade de mais 500 mil euros em bônus. Uma transferência temporária, de impacto financeiro nem tão grande, mas que, por enquanto, não abriria caminho para planos futuros.

Este foi o comunicado divulgado em 1º de setembro: "A Juventus Football Club S.p.A. informa que chegou a um acordo com o Newcastle United FC para a aquisição, em caráter temporário até 30 de junho de 2027, dos direitos aos serviços esportivos do jogador Nick Woltemade, mediante o pagamento de 2,8 milhões de euros, além de encargos adicionais de 0,8 milhão de euros. Esse valor poderá ser acrescido, durante a vigência do contrato esportivo com o jogador, em até 0,5 milhão de euros, caso determinados objetivos esportivos sejam alcançados".

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NEWCASTLE ADMITE VENDA COM DESCONTO: Ainda é preciso cautela, porque o Newcastle já discute há algum tempo o futuro do artilheiro alemão, que chegou à Premier League vindo do Stuttgart por cerca de 75 milhões de euros. Era o verão de 2025 e, hoje, um ano e meio depois, a ideia do clube inglês é chegar ao fim da temporada e se despedir dele em definitivo.

Por isso, segundo o Tuttosport, o Newcastle já informou à Juventus que, embora não tenha sido acordada uma opção de compra no empréstimo acertado no verão, é possível negociar desde já a permanência definitiva de Woltemade. Não seria exatamente o exercício de uma opção de compra, mas uma transferência com desconto e por valores muito mais acessíveis ao clube italiano.



A Juventus vai avaliar não apenas como seguirá a temporada do "Gigante de Bremen", que virou ao mesmo tempo ídolo nas redes sociais e meme, mas também como seguirá a temporada de Spalletti. Só se voltar à Champions League o clube terá margem para fazer contratações importantes sem precisar vender.