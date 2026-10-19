A Juventus decidiu não submeter o português Francisco Conceição a uma cirurgia, após ele sofrer uma luxação no ombro durante a derrota por 3 a 0 para a Lazio, na noite de domingo, e será submetido a tratamento conservador para se recuperar da lesão.

Relatos da imprensa haviam noticiado, na manhã de segunda-feira, que Conceição sofreu uma luxação no ombro durante a derrota da Juventus para a Lazio por 3 a 0 no Allianz Stadium, antes de o clube confirmar essa informação recentemente por meio de um comunicado oficial publicado em seu site.

A Juventus afirmou, em seu comunicado: "Após a lesão sofrida por Francisco Conceição no ombro esquerdo durante o confronto com a Lazio, o jogador foi submetido, na manhã de hoje, a exames diagnósticos no centro médico do clube".

O comunicado acrescentou: "Os exames revelaram uma luxação na articulação glenoumeral, e a redução da luxação foi realizada na noite de ontem. O jogador será submetido a tratamento conservador e já iniciou o processo de reabilitação".

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De acordo com o site "Football Italia", espera-se que Conceição fique de fora até a pausa para as datas Fifa em novembro, o que significa sua ausência nos próximos jogos contra Lecce, Genoa, Napoli e Fiorentina no Campeonato Italiano, além dos confrontos contra Rennes e AZ Alkmaar na Liga Europa.



