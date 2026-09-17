Ao longo de várias décadas, a seleção da Arábia Saudita permaneceu como um dos nomes mais destacados na história da Copa do Golfo, depois de deixar uma marca evidente em um dos torneios regionais mais tradicionais, seja por meio das conquistas ou da disputa constante pelo título.

E apesar de a trajetória da Arábia Saudita no torneio ter registrado muitas etapas difíceis e finais emocionantes, três edições permaneceram as mais presentes na memória da torcida saudita, depois que a seleção conseguiu subir ao pódio de campeã nos anos de 1994, 2002 e 2003, reunindo em seu histórico 3 títulos do Golfo.

O início histórico: a Copa do Golfo 12 abre as portas da glória

A primeira conquista da seleção da Arábia Saudita na Copa do Golfo veio durante a décima segunda edição, sediada pelos Emirados Árabes Unidos em 1994, dando início a uma nova página na história da seleção saudita no torneio, depois de conseguir transformar anos de disputa em seu primeiro título do Golfo.

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O torneio foi disputado no sistema de pontos corridos em turno único, no qual a seleção da Arábia Saudita disputou suas partidas em confronto direto com as demais seleções participantes, e realizou uma campanha forte sob o comando do treinador nacional Mohammed Al-Kharashi, garantindo a liderança com 9 pontos, fruto de 4 vitórias e um empate.

E a conquista em Abu Dhabi representou um momento histórico para o futebol saudita, depois que a seleção venceu, pela primeira vez, a Copa do Golfo, inscrevendo seu nome na lista de campeões do torneio e confirmando sua capacidade de disputar o título com as potências do Golfo.

O ouro de Riad: a seleção da Arábia Saudita se sagra campeã em casa

Após anos de espera, a seleção da Arábia Saudita voltou ao pódio de campeã na Copa do Golfo 15, sediada por Riad em 2002, trazendo a alegria desta vez diante de sua torcida e em seu próprio território, em um dos momentos mais marcantes da seleção saudita no torneio.

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E sob o comando do treinador Nasser Al-Johar, a seleção da Arábia Saudita disputou o torneio no sistema de pontos corridos em turno único, e conseguiu encerrar sua campanha na liderança da tabela de classificação, depois de somar 14 pontos, com 4 vitórias e dois empates, conquistando o título pela segunda vez em sua história.

E a conquista não foi apenas mais um acréscimo às vitrines da seleção, mas carregou um valor especial para a torcida saudita, por ter acontecido em Riad e diante de um grande público, permitindo que a seleção saudita comemorasse a Copa do Golfo em seu território e entre seus torcedores.

Apenas um ano depois: a seleção saudita mantém o trono

A seleção da Arábia Saudita não se contentou com o que havia conquistado em Riad, mas voltou na edição seguinte para repetir o feito, depois de se sagrar campeã da Copa do Golfo 16, disputada no Kuwait em 2003, escrevendo um novo capítulo na história de suas participações no torneio.

As disputas também foram realizadas no sistema de pontos corridos em turno único, e a seleção saudita conseguiu fazer uma campanha forte, ao longo da qual manteve sua ficha limpa de derrotas, obtendo 4 vitórias e dois empates, somando 14 pontos e encerrando o torneio na liderança.

E a conquista concedeu à seleção da Arábia Saudita seu terceiro título na história da Copa do Golfo, e o segundo consecutivo, depois de conseguir manter a taça apenas um ano após sua conquista em Riad, vivendo a seleção saudita um de seus períodos mais marcantes no torneio sob o comando de Nasser Al-Johar.

3 títulos e 7 vice-campeonatos no histórico da seleção saudita

E com esses três títulos, a seleção da Arábia Saudita tornou-se uma das seleções com presença histórica na Copa do Golfo, depois de reunir 3 títulos nos anos de 1994, 2002 e 2003, além de chegar à partida final em outras 7 ocasiões.

E os vice-campeonatos da seleção saudita vieram nos anos de 1972, 1974, 1998, 2009, 2010, 2014 e 2019, o que reflete a dimensão da constância que a seleção da Arábia Saudita manteve na disputa pelo torneio ao longo de diferentes gerações.

E a trajetória da seleção da Arábia Saudita na Copa do Golfo continua sendo maior do que apenas três títulos, pois a história carrega muitas partidas, finais e etapas que tornaram a seleção saudita presente de forma permanente nas contas do torneio, depois de reunir conquistas, disputa e presença recorrente nas fases decisivas.

E a cada nova edição da Copa do Golfo, retornam as lembranças daqueles anos em que a seleção da Arábia Saudita ergueu a taça três vezes, permanecendo os títulos de 1994, 2002 e 2003 como parte fundamental da história da seleção saudita no torneio, e etapas cujos detalhes a torcida ainda relembra sempre que se renova o encontro com a disputa do Golfo.