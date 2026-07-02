A irmã de Cristiano Ronaldo tem uma grande notícia sobre o futuro dele

Cristiano Ronaldo está disputando sua última Copa do Mundo. Foi o que afirmou sua irmã, Kátia Aveiro, nesta quinta-feira, no Sport TV. O atacante de 41 anos joga pela seleção de Portugal nas oitavas de final contra a Croácia. Se vencer, a Espanha será o adversário nas quartas de final.
“Pelas informações que tenho, ele vai se despedir. Não hoje, mas acho que esta é a turnê de despedida. Refiro-me à seleção nacional. Segundo uma fonte confiável, esta é a ‘última dança’, a Copa do Mundo. Então, aproveitem enquanto dá”, disse a irmã do veterano pouco antes de entrar no estádio em Toronto.
Kátia Aveiro tem, acima de tudo, um enorme orgulho do irmão. “Ele domina há mais de vinte anos. Veja onde nós, a família Aveiro, estamos agora. E de onde viemos. Veja o sofrimento que minha mãe passou. Acham que as críticas podem abalar nossa alegria? Jamais!”
A irmã de Ronaldo está confiante na vitória de Portugal. “Tenho confiança e, no final, seremos nós que vamos rir. Cristiano está confiante, ele está menos nervoso do que nós. Senti uma boa energia e confiança. Para nós, os torcedores, isso é reconfortante. Podemos ter confiança.”
“A Espanha nas oitavas de final? Seja quem for o adversário, estaremos preparados”, afirmou a otimista Kátia Aveiro, que viu a seleção espanhola vencer facilmente a Áustria por 3 a 0.
Ronaldo soma 231 partidas pela seleção de Portugal e marcou 145 gols nessa trajetória. O artilheiro conquistou o título europeu em 2016 e também venceu duas vezes a Liga das Nações. O objetivo final continua sendo conquistar a Copa do Mundo.
O futuro de Ronaldo na seleção nacional é incerto. Ele ainda não tomou uma decisão definitiva e está totalmente focado no sucesso com Portugal na fase final nos Estados Unidos, Canadá e México.