A Inter venceu o Parma sem dificuldades neste sábado. A equipe do técnico Christian Chivu ganhou por 3 a 0 no San Siro e, com isso, está provisoriamente na liderança da Serie A. Tanto a Roma quanto a Lazio ainda podem igualar a pontuação neste fim de semana. O Parma, onde o técnico Alberto Gilardino estreou à beira do campo, ocupa apenas a décima sétima colocação.

A Inter, onde Lautaro Martínez, de volta da Argentina, começou no banco, precisou de pouco menos de 15 minutos para sair na frente. E isso foi precedido por um enorme erro do Parma.

O goleiro Edoardo Corvi tocou para Mandela Keita, que segurou demais a bola e acabou sendo desarmado por Petar Susic em uma zona fatal. O croata não pensou duas vezes e bateu forte de canhota para vencer Corvi: 1 a 0.

A Inter rapidamente liquidou o Parma e chegou ao 2 a 0 antes mesmo dos 20 minutos. Diego Carlos pisou no pé de Pio Esposito, e o pênalti marcado na sequência foi cobrado por Hakan Çalhanoglu, que bateu por baixo de Corvi para o gol.

Após meia hora, saiu a decisão definitiva em Milão. Henrikh Mkhitaryan mostrou sua classe com um passe inteligente para Marcus Thuram, que, depois de avaliar suas opções, optou pela finalização e acertou o canto curto: 3 a 0.

O segundo tempo, em grande parte, poderia ter sido resolvido por escrito. O Parma tentou limitar os danos e conseguiu, enquanto a Inter poupou forças de olho na sequência apertada de jogos.

A Inter terá uma semana difícil, começando na terça-feira com uma possível complicada partida fora de casa pela Champions League contra o Club Brugge. Depois, no sábado, encara fora de casa o Bologna pela Serie A.



