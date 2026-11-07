O Inter de Milão se prepara para enfrentar o Como neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, em uma partida marcada por diversos recordes e estatísticas chamativas para ambas as equipes.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Inter de Milão venceu as últimas 11 partidas consecutivas contra o Como no Campeonato Italiano, a mais longa série de vitórias consecutivas da equipe diante de um único adversário na história da competição.

O Inter é também a equipe contra a qual o Como sofreu o maior número de derrotas na primeira divisão italiana, com um total de 21 derrotas.

Cesc Fàbregas, técnico do Como, nunca venceu o Inter de Milão em 6 confrontos, nos quais sofreu 5 derrotas e empatou uma vez.

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Depois de perder a primeira partida em seu estádio contra o Como no Campeonato Italiano, em 1950, o Inter de Milão venceu todos os 14 confrontos seguintes que disputou em seus domínios, além de manter o gol intacto em 8 das últimas 9 partidas.

Nenhuma equipe conseguiu uma série de vitórias consecutivas em seu estádio diante de um único adversário mais longa do que essa na história da competição, com exceção da Fiorentina, que venceu 16 vezes o Cagliari; da Lazio, que conquistou 16 vitórias sobre o Triestina; e do Milan, que venceu 15 vezes o Cagliari.

Após uma série de 19 partidas consecutivas sem derrota no Campeonato Italiano, na qual conquistou 13 vitórias e 6 empates, o Inter de Milão perdeu sua última partida para o Milan. A Nerazzurri não sofria duas derrotas consecutivas na competição desde o período entre agosto e setembro de 2025, quando caiu diante de Udinese e Juventus.

O Inter de Milão marcou 17 gols nas primeiras 5 partidas que disputou em seu estádio no Campeonato Italiano nesta temporada, vencendo todas elas.

A Nerazzurri busca atualmente a vitória em suas primeiras 6 partidas como mandante na competição, um feito que só havia conseguido nas temporadas 1937-1938, 1950-1951, 1953-1954 e 1979-1980.

Além disso, o Inter não marcou mais de 17 gols em suas primeiras 6 partidas como mandante no campeonato ao longo dos últimos 60 anos, exceto em duas ocasiões, quando fez 18 gols nas temporadas 1999-2000 e 2021-2022.

Por outro lado, o Como somou 23 pontos nas primeiras 10 partidas no Campeonato Italiano nesta temporada, após conquistar 7 vitórias, dois empates e sofrer uma derrota, alcançando um novo recorde na história do clube em número de pontos nesta fase de uma temporada da primeira divisão, superando sua melhor marca anterior, de 17 pontos.

A equipe também marcou 18 gols, superando seu recorde anterior em número de gols nas primeiras 10 partidas da competição, depois de não ter alcançado esse número antes da 12ª rodada nas temporadas 1949-1950 e 1950-1951.

O Como conquistou 4 vitórias, um empate e uma derrota nas primeiras 6 partidas que disputou fora de casa no Campeonato Italiano nesta temporada, superando seu melhor registro anterior nesta fase da temporada, que havia alcançado na temporada 2025-2026, quando conquistou apenas duas vitórias.

O Inter de Milão e o Como realizaram 81 desarmes altos da bola cada um no Campeonato Italiano nesta temporada, sendo superados nesse quesito apenas pela Roma, com 96 desarmes.

Ainda assim, o Como supera todos os seus adversários no aproveitamento dessas situações, após marcar 4 gols a partir delas, o maior número entre as equipes da competição e o dobro da marca do Inter de Milão, que fez apenas dois gols.

O Como e o Inter de Milão lideram a lista das equipes que mais registraram sequências de passes superiores a 10 passes no Campeonato Italiano nesta temporada, com o primeiro executando 211 sequências, contra 188 do segundo.

As duas equipes também lideram a lista das equipes que mais realizaram ataques organizados a partir da fase de construção de jogo, com 57 ataques para o Como e 50 para o Inter de Milão.

Depois de marcar em 3 partidas consecutivas, Marcus Thuram não conseguiu balançar as redes nas suas duas últimas partidas. O atacante do Inter de Milão não ficava sem marcar em partidas consecutivas por um período mais longo no Campeonato Italiano desde o período entre fevereiro e março, quando ficou sem marcar em 5 partidas consecutivas.

Thuram marcou 4 gols em 3 partidas que disputou contra o Como no campeonato, e não marcou mais gols contra nenhuma outra equipe, exceto o Parma, com 5 gols em 5 partidas, e o Torino, com 7 gols em 5 partidas.

O Inter de Milão, ao lado de Cagliari e Milan, é uma das 3 equipes contra as quais Tasos Douvikas disputou 3 partidas no Campeonato Italiano sem marcar nenhum gol ou dar nenhuma assistência.

Se o atacante do Como conseguir marcar na próxima partida, se tornará o décimo jogador a atingir dois dígitos de gols dentro e fora de casa nas últimas 3 temporadas do Campeonato Italiano.

Três jogadores que podem participar da partida de amanhã já conquistaram esse feito: Marcus Thuram, Nico Paz e Lautaro Martínez.