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A máquina não tem emoções nem sentimentos. Por isso, o Kooora decidiu fazer várias perguntas polêmicas à inteligência artificial e apresentar as respostas sem interferência editorial.

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A pergunta que fazemos no episódio de hoje da série é uma das que mais mexem com os torcedores neste momento: "Qual é o placar previsto para a partida entre Liverpool e Manchester United pela 11ª rodada da Premier League?"

(Observação): todas as respostas, incluindo eventuais erros de linguagem ou de informação, foram reproduzidas exatamente como a inteligência artificial as apresentou.

A resposta:

O placar previsto para a partida entre Liverpool e Manchester United, neste domingo, 22 de novembro de 2026, em Anfield, é uma vitória do Liverpool por 2 a 1 ou 3 a 1, com o 2 a 1 apontado como o cenário mais lógico para o confronto.

Os motivos para esta previsão:

1. A grande diferença na classificação e nos resultados nesta temporada:

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O Liverpool chega à 11ª rodada na quinta colocação, com 18 pontos em 10 jogos (cinco vitórias, três empates e duas derrotas), tendo marcado 14 gols e sofrido apenas 10. Do outro lado, o Manchester United vive uma situação muito difícil, ocupando a 19ª posição (penúltimo lugar) com apenas oito pontos em 10 jogos. A equipe conquistou só uma vitória, contra cinco empates e quatro derrotas, e sofreu 19 gols.

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2. O fator casa e o embalo ofensivo do Liverpool:

A partida será disputada em Anfield, e os indicadores estatísticos dão ao Liverpool 56,6% de chance de vitória, contra 21% do Manchester United e 22,4% de empate.

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Além disso, o Liverpool chega ao jogo com o moral elevado depois de vencer o Crystal Palace fora de casa por 3 a 1 na rodada passada, enquanto o United deixou escapar pontos em um jogo eletrizante que terminou empatado em 4 a 4 contra o Aston Villa.

3. A condição física e os desfalques:

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O Liverpool recuperou peças importantes antes do clássico, com a volta do capitão Virgil van Dijk, de Ryan Gravenberch e de Jeremie Frimpong aos treinos, apesar de seguir sem Hugo Ekitike e Conor Bradley.

Já o Manchester United, apesar dos retornos de Lisandro Martínez e Harry Maguire, não conta com o atacante Benjamin Sesko nem com os meio-campistas Manuel Ugarte e Carlos Baleba, todos lesionados, o que enfraquece sua capacidade ofensiva e seu equilíbrio no meio-campo diante da pressão de Anfield.

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4. Por que o Manchester United pode marcar um gol?

Apesar da queda nos resultados, o United marcou 14 gols em 10 jogos (praticamente o mesmo número de gols do Liverpool) e tem capacidade para explorar os espaços e os contra-ataques, o que torna bastante provável que saia de campo com um gol de honra. No entanto, suas evidentes dificuldades defensivas tornam complicado resistir ao ataque do Liverpool durante os 90 minutos.

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Conclusão:

O mais provável é uma vitória do Liverpool por 2 a 1. Se os donos da casa conseguirem impor seu domínio logo no início e aproveitar as chances como fizeram contra o Crystal Palace, o placar pode se ampliar para 3 a 1.