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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

A inteligência artificial prevê o resultado da partida entre Barcelona e Galatasaray

Barcelona
Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Liga dos Campeões
Espanha
Turquia

A partida foi simulada milhares de vezes

O gigante mundial das estatísticas "Opta" revelou suas previsões impactantes para a segunda semana da Liga dos Campeões da Europa, que colocaram o Galatasaray em uma situação nada invejável diante do Barcelona, ao mesmo tempo em que concederam um fio de esperança maior ao Fenerbahçe em sua missão inglesa.

A segunda semana da competição mais importante e tradicional de clubes do futebol europeu começa hoje, com o Galatasaray recebendo o gigante espanhol Barcelona em um confronto pegando fogo no estádio Rams Park, lotado de torcedores, enquanto o Fenerbahçe será um visitante de peso na casa do inglês Aston Villa amanhã, em um teste nada menos difícil.

E horas antes do apito inicial, a rede especializada "Opta" divulgou os resultados de suas previsões para o placar da partida entre Galatasaray e Barcelona, que vieram após milhares de simulações com uso de inteligência artificial, baseadas em uma análise detalhada de milhares de dados sobre o desempenho das duas equipes.

Os números confirmaram a ampla superioridade do time catalão: a probabilidade de vitória do Barcelona fora de casa sobre o Galatasaray chegou a 68,9%, enquanto aos torcedores do Galatasaray foi concedida apenas uma fatia reduzida de 13,4% de vitória em seus domínios, e a probabilidade de empate ficou em 17,7%.

Na segunda partida que interessa à torcida turca, as chances do Fenerbahçe pareceram relativamente melhores, apesar da dificuldade da missão, já que enfrentará o Aston Villa no estádio do adversário, na Inglaterra.

Segundo a simulação, a probabilidade de vitória do Fenerbahçe é de 22,1%, contra 55,1% do Aston Villa, enquanto a probabilidade de a partida terminar empatada é de 22,8%.

Esses números refletem a grande distância que os modelos de inteligência artificial veem entre o futebol turco e os grandes da Europa, mas, ao mesmo tempo, colocam toda a pressão sobre Barcelona e Aston Villa e dão às duas equipes turcas a motivação para reagir e produzir a surpresa diante de suas torcidas.


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