A influência de Guardiola e o cenário egípcio?… Ronaldo surpreende a Argentina em relação à final da Copa do Mundo

O lendário jogador brasileiro Ronaldo prevê que a Espanha vença “com facilidade” a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, e destaca os fatores que levarão a equipe à vitória em Nova Jersey.

A Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo com uma vitória esmagadora por 2 a 0 sobre a França na semifinal, enquanto a Argentina precisou virar o jogo para derrotar a Inglaterra no início desta semana.

Apesar do empate da Espanha em sua estreia na fase de grupos contra uma seleção fraca, o time venceu, desde então, seis partidas consecutivas e sofreu apenas um gol em todo o torneio.

Enquanto isso, a Argentina contou fortemente com o brilhantismo de seu capitão, Lionel Messi, de 39 anos, que marcou oito gols em sete partidas e ocupa o segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro, a dois gols de Kylian Mbappé.

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Mas Ronaldo, em conversa em sua conta oficial no TikTok com seu companheiro de equipe da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, Denilson, foi muito claro em sua opinião sobre como será a final de 2026.

Ronaldo disse: “Acho que a Espanha vai vencer e que será uma partida fácil. Para mim, a França e a Espanha sempre foram as favoritas ao título, e sempre me lembro do programa que antecedeu a partida entre França e Espanha, quando eu disse que o campeão sairia dessa partida”.

E continuou: “Acho que a Espanha vai vencer com facilidade graças ao seu estilo de jogo excepcional. O estilo deles não se limita apenas ao que mostraram nesta Copa do Mundo, mas eles praticam esse estilo há muito tempo; eles foram criados com esse jeito de jogar”.

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E o Fenômeno acrescentou: “Acho que há muitas marcas de Guardiola nessa filosofia, já que ele a iniciou no Barcelona nos anos de 2006 e 2007”.

E acrescentou: “A Argentina representa uma ameaça, mas a Espanha é simplesmente muito melhor”.

Embora Ronaldo esteja plenamente ciente do perigo que a Argentina representa e de sua postura de nunca desistir, ele não acredita que isso seja suficiente para garantir a vitória, como aconteceu na vitória por 3 a 2 sobre o Egito e na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra.

Ele acrescentou: “Acho que a Espanha vai vencer com facilidade. Não acredito que a Argentina tenha força suficiente para transformar a partida em um jogo que termine em 1 a 0 ou 2 a 0, pois a Espanha vai dominar a posse de bola o tempo todo”.

E continuou: “O maior sucesso da Argentina nesta Copa do Mundo continua sendo a maneira como eles viraram os jogos em várias ocasiões. Messi, mais uma vez, está escrevendo outra bela história na Copa do Mundo. É uma equipe que demonstra personalidade e espírito de superação, o que é muito bonito e impressionante; precisamos aprender com isso”.

E enfatizou: “Mas acho que o estilo de jogo da Espanha é muito mecânico. É o que você deve fazer sempre e em todas as fases: não se apressar. Eles jogam rápido, comandam a partida e acalmam o jogo com a posse de bola”.

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