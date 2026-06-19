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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

A imprensa portuguesa critica Ronaldo: “Respeite a si mesmo e se aposente imediatamente”

C. Ronaldo
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Congo - Kinshasa

O fim de uma era

Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr saudita e da seleção de Portugal, foi alvo de novas críticas após o empate de sua seleção com a República Democrática do Congo por 1 a 1, na estreia da Europa na Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo foi alvo, nesta sexta-feira, das críticas da imprensa portuguesa, com o jornal “A Bola” publicando a manchete: “O capitão sob fogo cruzado... A opinião pública e a imprensa não perdoam o deslize do astro”.

No mesmo jornal, Nuno Sarafia, consultor e sócio do Sporting de Lisboa — clube onde Cristiano começou sua carreira —, foi muito severo com o jogador de camisa número 7 em sua coluna, escrevendo: “Obrigado por tudo, Cristiano. Mas chegou a hora de partir”.

E acrescentou em seu artigo: “O país inteiro lhe deve muito. E é justamente por isso que nos dói testemunhar o fim de uma era. Aos 41 anos, Cristiano já não é o jogador que era aos 31. E nem poderia ser. O tempo, um adversário imbatível, afeta a todos nós, e aos atletas profissionais ainda mais, independentemente de sua grandeza”.

E continuou: “O que ficou claro ao longo de duas décadas — ou seja, sua posição como principal referência da seleção nacional — não é mais assim hoje. O principal responsável por essa situação é o próprio Cristiano, pois ele não reconheceu que chegou a hora de se aposentar da seleção, por mais difícil que seja aceitar isso”.

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E continuou: “Já o segundo responsável é Roberto Martínez, que nunca demonstrou capacidade ou autoridade suficientes para conduzir essa fase de transição de forma a servir ao interesse coletivo. O impacto psicológico e tático decorrente da presença de Ronaldo ainda é evidente; muitos jogadores dependem excessivamente dele, e grande parte dos ataques acaba sendo construída em torno dele, o que faz com que a equipe perca sua espontaneidade”.

E acrescentou: “Não se trata de desrespeitar uma lenda, mas de reconhecer uma realidade competitiva. E há uma terceira responsabilidade que recai sobre aqueles que cercam Cristiano Ronaldo, que continuam a iludi-lo, fazendo-o acreditar que é capaz de carregar a seleção nacional nos ombros, como fez repetidamente nas últimas duas décadas. Isso não é mais possível, nem para ele nem para qualquer outro jogador.”

E continuou: “Por todas essas razões, faço um apelo sincero: Cristiano Ronaldo não precisa mais provar nada, nem ao povo português, nem ao futebol, nem mesmo a si mesmo. Seu lugar na história está garantido para sempre. Chegou a hora de se despedir com a mesma grandeza com que entrou em cena”.

E concluiu: “Por respeito a si mesmo, aos seus companheiros, à seleção nacional, ao clube Sporting que o formou, e para que seja um exemplo para milhares de crianças que dão seus primeiros passos no futebol e o consideram seu ídolo, bem como por respeito aos milhões de portugueses que cresceram admirando-o”.

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