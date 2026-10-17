A imprensa inglesa tem uma opinião muito clara sobre a atuação de Jorrel Hato

Jorrel Hato recebeu elogios da imprensa inglesa por sua atuação pelo Chelsea contra o Everton. O time de Londres venceu a equipe de Liverpool por 2 a 0 fora de casa, na tarde de sábado, e o jogador de 20 anos da seleção da Holanda teve papel importante na vitória com uma assistência. A imprensa inglesa foi unânime e deu apenas avaliações positivas à sua atuação.

Hato começou a partida como titular do Chelsea de maneira um tanto surpreendente, depois que Pep Chavarria ficou de fora por causa de leves problemas físicos. O ex-jogador do Ajax aproveitou a oportunidade e participou do gol que abriu o placar, marcado por Pedro Neto logo após o intervalo. O português balançou a rede aos 44 segundos do segundo tempo e colocou os visitantes em vantagem.

O gol nasceu de uma bela combinação entre Morgan Rogers, Hato e Neto. Rogers protegeu a bola do adversário e encontrou Hato com um passe de calcanhar. O holandês avançou em velocidade e fez um cruzamento rasteiro. Neto aproveitou o lance e colocou o Chelsea à frente.

The Evening Standard elogiou bastante a atuação de Hato e deu nota 7 ao lateral-esquerdo. O jornal londrino destacou que o defensor só foi incluído na escalação titular no último momento, mas, ainda assim, teve um ótimo desempenho. "Ele coroou uma atuação sólida com uma bela assistência para Neto", escreveu o jornalista Dom Smith, destacando sobretudo a contribuição ofensiva do holandês.

O Metro também avaliou Hato positivamente e lhe deu nota 7. O veículo destacou principalmente a maneira como ele passou pelo adversário no lance do primeiro gol. "Ele avançou bem no gol que abriu o placar para o Chelsea e mostrou muita velocidade e força para se livrar do adversário e levar a bola de volta à frente do gol para Neto", afirmou sobre o ex-jogador do Ajax.

A GOAL também elogiou a atuação de Hato, embora tenha dado ênfase às suas qualidades defensivas. O jogador da seleção da Holanda recebeu nota 7 e foi elogiado por sua disciplina tática e por neutralizar o perigo criado pelo Everton pelas laterais. Segundo a GOAL, Hato manteve um excelente posicionamento até ser substituído nos acréscimos e ajudou o Chelsea a preservar sua organização defensiva.

A avaliação mais positiva veio do The False 9, que deu nota 8 a Hato. O veículo destacou principalmente sua movimentação inteligente no lance do primeiro gol e seu cruzamento rasteiro decisivo para Neto.







