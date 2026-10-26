A imprensa francesa é unânime sobre Mika Godts: "Esta é a noite em que..."

Mika Godts mostrou sua qualidade de verdade pela primeira vez no Paris Saint-Germain nesta segunda-feira. A imprensa francesa, que antes via com ceticismo o atacante vindo do Ajax, também ficou impressionada.

Com um gol e uma assistência, Godts saiu do banco e foi decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Olympique Lyon. O resultado também levou o PSG à liderança na França.

"Graças aos jogadores que saíram do banco (Mayulu e Godts, nota da redação), o PSG assume a liderança", destaca o L’Équipe, que se encantou com o gol do belga. "Com um chute forte, ele não deu a menor chance ao goleiro Dominik Greif."

O Foot Mercato viu o PSG tomar o controle da partida com Godts. "O belga teve impacto imediato. Entrou de forma perfeita, primeiro com sua intensidade, depois com sua eficiência, e marcou seu primeiro gol pelo PSG."

O Le Parisien, que antes havia sido especialmente crítico, espera que este seja o ponto de virada para Godts, sobretudo agora que Kvhicha Kvaratskhelia está lesionado por um longo período. "Esta talvez seja a noite em que Mika Godts se tornou definitivamente um jogador do PSG", começa o jornal local.

"Este é o momento em que um recém-chegado impressiona e deixa seus adversários atônitos. Désiré Doué se tornou imortal com a camisa vermelha e azul em dezembro de 2024, durante a partida da Liga dos Campeões contra o Red Bull Salzburg, com um gol e uma assistência. Agora, a história se repete. Além disso, é bem possível que o Lyon seja mais forte do que os austríacos eram naquela época."

"Os jogadores que estão lesionados agora vão descobrir que a equipe foi muito bem amparada em sua ausência e que, nesse meio-tempo, chegaram novos moradores, entre eles Mika Godts, que ganha cada vez mais espaço", prossegue o Le Parisien. "Seus novos companheiros já lhe confiaram as chaves do PSG na noite de segunda-feira."