A imprensa francesa é implacável com Mika Godts e, em peso, vê o mesmo problema

A imprensa francesa ainda não está convencida por Mika Godts. O atacante belga começou como titular no duelo entre Paris Saint-Germain e Troyes, mas pouco conseguiu produzir, na avaliação dos jornais franceses. A imprensa escreveu, em geral, que ele jogou de forma "retraída e tímida demais".

Godts chegou do Ajax no último verão europeu por 45 milhões de euros. Até agora, o ponta esquerda vinha atuando principalmente ao entrar no decorrer das partidas, mas foi titular pelo PSG na noite de sábado.

Com um gol de Illia Zabarnyi, o líder da Ligue 1 venceu a partida por 1 a 0, mas a vitória não foi tranquila. Depois do jogo, a contratação de Godts foi bastante comentada pela imprensa francesa.

O L’Équipe foi bastante rigoroso e deu nota 4 à atuação do jogador. "Em suas duas últimas partidas pela Ligue 1, ele foi decisivo três vezes, mas o belga não conseguiu manter esse ritmo. Ficou apagado demais pelo lado esquerdo e não conseguiu influenciar o jogo em nenhum momento."

O jornal local Le Parisien também viu uma atuação discreta de Godts contra o Troyes. "Depois de seus dois gols recentes, ele foi tímido demais. Vai precisar melhorar muito seu desempenho." O jornal também lhe deu nota 4.

O RMC Foot fez uma avaliação semelhante do atacante. "Ele tem um controle de bola excelente, mas é tímido demais em campo. Precisa levantar a mão e assumir o comando, porque seu domínio de bola lembra o de Lionel Messi."