A era de Xavi na seleção da Holanda mal começou, mas em seu país natal, a Espanha, já viram o suficiente. A imprensa espanhola está visivelmente positiva sobre os primeiros jogos do novo técnico da seleção.

Depois do empate por 1 a 1 contra a Alemanha, no domingo veio a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Sérvia. Embora o futebol apresentado nem sempre tenha sido de alto nível, na Espanha se veem pontos suficientes para se entusiasmar com o início de Xavi.

“Esta nova era da seleção da Holanda é encarada com otimismo após a chegada do técnico Xavi, e as atuações da equipe só alimentam esse entusiasmo”, escreve o Diario AS. O veículo espanhol já viu motivos suficientes para confiança na estreia contra a Alemanha. “Eles jogaram bem contra a Alemanha e já naquela ocasião estiveram perto da vitória. Contra a Sérvia, acabaram triunfando ao dominar a partida e aproveitar da melhor forma os jogadores nos quais Xavi depositou sua confiança.”

O Mundo Deportivo também está eufórico com as primeiras semanas de Xavi como técnico da seleção. “Ele ao menos supera as expectativas em seus primeiros passos como técnico da seleção”, diz a publicação. “Embora a Sérvia não esteja em sua melhor forma, a vitória da Holanda de Xavi ainda assim é um resultado meritório, com Meerdink marcando duas vezes em sua segunda partida pela seleção.”

Segundo o Mundo Deportivo, chamou atenção sobretudo a forma como a Holanda lidou com a posse de bola no domingo. “A posse de bola foi recebida de braços abertos no domingo. A Holanda fez isso sem recorrer em excesso aos passes horizontais, mas mostrou constantemente a vontade de atacar a área adversária e abrir o jogo pelos lados. Uma característica inconfundível do estilo de jogo de Xavi, um homem que dá preferência aos pontas.”

Por fim, o Mundo Deportivo também destaca a maneira como Xavi acabou chegando à seleção da Holanda. “Xavi era a terceira opção, mas a recusa de Guardiola e Slot pode muito bem acabar sendo uma bênção para a Holanda”, afirma o veículo, totalmente convencido.

O La Vanguardia já vê claramente a visão de futebol do novo técnico aparecendo. “Ele não tem ninguém com a visão do próprio Xavi como jogador, mas tem uma equipe com vontade de assumir o protagonismo com a bola. Com três atacantes, com pontas e com a intenção de nunca abrir mão do controle no campo do adversário.”