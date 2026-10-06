A imprensa da Guatemala não poupa Etienne Vaessen. Eles chegam até a pedir à CONCACAF que imponha uma suspensão ao goleiro do Suriname, com base nas imagens que têm em mãos.

Na madrugada de segunda para terça, tudo deu completamente errado após a partida da Liga das Nações entre Guatemala e Suriname (1 a 0). Com a derrota para a Guatemala, o Suriname não avançou às quartas de final do torneio.

Na semana passada, os dois países já haviam se enfrentado. Na ocasião, o jogo terminou em 0 a 0. Desta vez, o problema aconteceu nos minutos finais: Matthew Evans decidiu arriscar aos 96 minutos. Seu chute de longa distância foi indefensável para Vaessen: 1 a 0.

Na semana passada também já houve pequenos desentendimentos no jogo de ida entre os dois países. Na ocasião, Vaessen driblou o atacante da Guatemala e decidiu acenar para ele depois de passar.

Depois de Richonell Margaret ter deixado o campo mais cedo no jogo de volta com cartão vermelho, após ter reagido a um suposto ato de racismo, tudo voltou a sair completamente do controle depois do apito final.

Após o fim da partida, Vaessen não conseguiu conter a raiva. O goleiro teve papel central em um confronto acalorado entre os dois países. Mais tarde, imagens mostraram que ele fez um gesto obsceno em direção aos torcedores presentes.

Por causa desse último gesto, a guatemalteca La Red 106.1 quer ver uma suspensão. “Ele levou a mão às partes íntimas e repetiu um gesto. Esta é uma ação punível. A CONCACAF pode analisar as imagens para uma possível sanção”, escreveu o veículo.

Prensa Libre estampou em letras garrafais após a partida: “Qué pasó con Vaessen?” O que, em tradução livre, significa: “O que aconteceu com Vaessen?” O veículo escreve que o goleiro do FC Groningen provocou o público presente durante toda a partida ao ganhar tempo repetidamente nos tiros de meta. Eles também falam em um ‘gesto obsceno’ após o fim do jogo.



