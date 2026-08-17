A imprensa britânica vê grande mudança em Cody Gakpo e dá conselho ao Liverpool

Cody Gakpo causou grande impressão no Liverpool no domingo. O atacante da seleção da Holanda teve grande importância no amistoso contra o Como, vencido por 2 a 0. Na imprensa britânica, o jogador de Eindhoven é exaltado por sua atuação.

Aos 22 minutos da partida, Gakpo fez Anfield comemorar. Ele recebeu a bola de Jeremie Frimpong, dominou com a esquerda e finalizou com o mesmo pé “mais fraco”, mandando a bola para o fundo da meta.

Gakpo também teve papel importante no segundo gol do Liverpool. O ex-jogador do PSV cruzou rasteiro pela frente do gol, e Jérémy Jacquet só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Esses podem muito bem ter sido os últimos momentos de Gakpo com a camisa dos Reds. Isso porque ele já chegou a um acordo pessoal com o Tottenham Hotspur, que deseja contratá-lo.

Agora, o Tottenham apresentou uma proposta de 70 milhões de euros por Gakpo, que deseja se mudar para Londres. O Liverpool recusou a primeira oferta, mas não vê com maus olhos uma transferência.

Depois da partida de domingo, porém, a imprensa britânica se pergunta se o clube realmente deve vender Gakpo. “Gakpo lembra o Liverpool do que perderia se o vendesse...”, escreveu The Mirror.

O This is Anfield também gostaria de ver Gakpo ficar. “Agora ele joga, como sob Jürgen Klopp, um pouco mais por dentro em uma equipe mais proativa. Faz todo sentido mantê-lo. Ele se encaixa perfeitamente neste time”, escreveu o veículo de torcedores.

O local Liverpool Echo também ficou impressionado. “Mais uma atuação forte pela esquerda: ele aproveitou com confiança a chance no gol de abertura e mostrou muita energia e agressividade, antes de participar da jogada do segundo gol.”