O Newcastle United conquistou uma vitória apertada na tarde de sábado, pela Premier League. Em casa, venceu o Hull City por 2 a 1. Depois da partida, um dos assuntos foi Sean Steur, que saiu lesionado.

Steur começou entre os titulares do Newcastle, pela terceira vez desde que joga no clube. Na metade do segundo tempo, o meio-campista precisou ser substituído, porque parecia estar com problema no tendão da coxa. Também pode ter sido câimbra.

Não é de se esperar, para Steur, que ele fique fora de ação por muito tempo. Não em último lugar porque foi anunciado na sexta-feira que ele está pela primeira vez na seleção da Holanda sub-21.

Aliás, essa convocação não caiu exatamente do céu. Steur vem impressionando em seus primeiros meses no Newcastle, e mesmo após o duelo com o Hull ele recebe muitos elogios.

“Isso não é normal para um jogador da idade dele. Estou realmente, realmente muito satisfeito”, disse o técnico Matthias Jaissle sobre o ex-jogador do Ajax.

Mark Douglas, jornalista do britânico The i Paper, também está impressionado com Steur. “Há tanta coisa para apreciar em Sean Steur. Ele vai com tudo para a frente, toma a iniciativa e pressiona com intensidade. Tem só dezoito anos, mas já parece um líder neste grupo.”

Steve Stone, ex-técnico do Newcastle, disse à BBC: “Podemos parar um instante para falar sobre o quão bom Steur é? Ele tem dezoito anos, em um grande jogo da Premier League. Ele é fantástico até agora.”

No X, também há vários torcedores sem palavras diante de tantos superlativos. “Ele vai se tornar uma estrela absoluta”, escreveu um deles, entre outras coisas. Outro escreveu: “Já dá para ver que esse garoto está a caminho do topo”, e alguém o chamou de “Wonderboy”.