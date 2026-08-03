A imprensa britânica ficou impressionada com o futebol apresentado pelo Liverpool no amistoso contra o Leeds United, na tarde de domingo. Ainda assim, os jornais demonstram grande preocupação com dois aspectos nos Reds.

O Liverpool começou muito bem o terceiro amistoso da temporada. No primeiro tempo, a equipe de Andoni Iraola abriu 2 a 0 com tranquilidade, graças aos gols de Luke Chambers e Florian Wirtz.

No intervalo, Iraola fez muitas mudanças, e isso não fez bem ao elenco do Liverpool. No segundo tempo, o Leeds passou por cima da equipe da casa. Placar final: 2 a 4.

Daily Mail foi duro com o Liverpool, embora o jornal tenha ficado impressionado com o primeiro tempo. “O Liverpool foi fresco e dinâmico. Foi exatamente o estilo que Iraola quer jogar. Muita velocidade e intensidade, mas no segundo tempo tudo desmoronou.”

“Ainda há realmente muito trabalho a ser feito. Principalmente a defesa nas bolas paradas foi realmente muito ruim”, concluiu o veículo.

O Sky Sports também viu a defesa do Liverpool falhar completamente em arremessos laterais longos e escanteios, e também apontou para o elenco muito enxuto, que acabou custando caro ao Liverpool após o intervalo. “Eles começaram super bem, mas no segundo tempo tudo deu errado. Iraola ainda tem muito trabalho a fazer.”

The Athletic viu os principais reforços da temporada passada, Alexander Isak e Wirtz, jogarem bem, mas também chama atenção para o elenco, especialmente no setor defensivo. “Pelo meio da defesa e na lateral direita, está realmente muito enxuto. A forma como tudo desmoronou diz muito sobre o quanto ainda é necessário. A defesa das bolas paradas também não melhorou muito.”