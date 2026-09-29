A imprensa brasileira deu seu veredito sobre a estreia de Mauro Júnior como titular na seleção brasileira. O capitão do PSV foi escalado pelo técnico Carlo Ancelotti para começar jogando contra a Austrália (4 a 2).
Na semana passada, o Brasil já havia enfrentado a Austrália. Na ocasião, Mauro entrou a quinze minutos do fim, antes de Rayan marcar o gol de empate da equipe sul-americana (1 a 1).
Agora, Ancelotti decidiu colocar o lateral-esquerdo do PSV entre os titulares. Mauro só foi substituído aos 86 minutos pelo treinador italiano. A escolha por Mauro, aliás, deu resultado. O Brasil venceu por 4 a 2.
A edição brasileira da GOAL deu nota seis para Mauro por sua atuação contra os Socceroos. “Tecnicamente, ele foi bem, mas se posicionou mal defensivamente no lance do 2 a 1.”
O Globo também se mostrou moderadamente entusiasmado com a partida de Mauro. “Apareceu pouco no ataque, fez pouquíssimas ultrapassagens, mas cumpriu bem seu papel defensivo. Melhor do que Douglas Santos, que jogou a partida de ida contra a Austrália.”
O Grêmio Esportivo também deu nota seis para Mauro. O jornal esportivo escreveu sobre uma partida ‘boa’ dele. “Sólido, mas não espetacular.”