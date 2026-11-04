Uma reportagem jornalística afirmou, nesta quarta-feira, que o marroquino Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, tem uma oportunidade real de salvar sua temporada com o time merengue.
Díaz não ocupa uma posição importante nos planos do técnico José Mourinho, tendo aparecido em apenas 7 partidas, em todas as competições, somando um total de 233 minutos.
O jornal "As" confirmou que Díaz, que não atuou muito no início desta temporada, pode começar pela ponta direita na partida de hoje contra o AEK Atenas, pela Liga dos Campeões da Europa.
O veículo apontou que a participação do jogador marroquino como titular pode acontecer devido à ausência de Arda Güler por decisão técnica, e à possibilidade de poupar Diomande.
O marroquino deseja ser titular na escalação de Mourinho, mas lhe falta confiança, e a partida de hoje pela Liga dos Campeões da Europa pode ser o impulso de que Brahim precisa para que todos vejam a melhor versão dele voltar com força.