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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

"A hora da verdade": Brahim Díaz salvará sua temporada após a decisão de Mourinho?

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
B. Diaz
J. Mourinho
Grécia
Espanha
Marrocos
Portugal

Não participou muito no início desta temporada

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Uma reportagem jornalística afirmou, nesta quarta-feira, que o marroquino Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, tem uma oportunidade real de salvar sua temporada com o time merengue.

Díaz não ocupa uma posição importante nos planos do técnico José Mourinho, tendo aparecido em apenas 7 partidas, em todas as competições, somando um total de 233 minutos.

O jornal "As" confirmou que Díaz, que não atuou muito no início desta temporada, pode começar pela ponta direita na partida de hoje contra o AEK Atenas, pela Liga dos Campeões da Europa.

O veículo apontou que a participação do jogador marroquino como titular pode acontecer devido à ausência de Arda Güler por decisão técnica, e à possibilidade de poupar Diomande.

Próximas partidas
AEK

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Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

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O marroquino deseja ser titular na escalação de Mourinho, mas lhe falta confiança, e a partida de hoje pela Liga dos Campeões da Europa pode ser o impulso de que Brahim precisa para que todos vejam a melhor versão dele voltar com força.

 

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