Ruud Nijstad (18) busca nesta semana, com a seleção sub-21 da Holanda, uma vaga na Eurocopa de 2027. Voetbalzone conversou com o talentoso zagueiro do FC Twente durante o encontro com a imprensa em Zeist.

Com a convocação de Jerayno Schaken (Feyenoord), de 17 anos, Nijstad deixou de ser o caçula da principal seleção de base da Holanda. Apesar da idade, o zagueiro canhoto já disputou 43 partidas oficiais pelo Twente.

Uma partida memorável foi a do último domingo, quando o Ajax visitou o Grolsch Veste. O duelo movimentado terminou em 2 a 2. Nijstad gostou do jogo. "Foi uma bela partida, com chances para os dois lados e muitos momentos interessantes para quem assistiu também, acho."

"Uma partida intensa, mas muito divertida de jogar. Acho que o Ajax começou melhor do que nós, mas, em determinado momento, isso mudou e passamos a ter mais a bola. Não criamos tantas chances, mas criamos mais do que o Ajax. No fim das contas, o empate foi justo para os dois lados", avalia Nijstad.

O jogador nascido em Almelo está satisfeito com o início de temporada. "Tenho jogado de forma consistente nos últimos meses e o time vai bem. Estamos muito entrosados e mostramos em jogos grandes do que somos capazes. Vamos ver por quanto tempo conseguimos manter isso, mas estou confiante."

Nijstad, portanto, está feliz com a decisão de permanecer em Enschede. "Cem por cento. Aproveito cada dia no Twente e estou muito feliz fazendo parte de um time que funciona bem. Estou muito contente no clube."

Por isso, Nijstad prefere, com sensatez, não acompanhar a imprensa catalã, que o associa a todo momento ao FC Barcelona. "Aparecem muitas coisas, mas sempre tento me manter um pouco afastado disso. As coisas estão indo bem para mim, e é nisso que me concentro agora."

Seleção sub-21 da Holanda

Graças à sua boa evolução, Nijstad integra a seleção sub-21 da Holanda pela segunda Data Fifa consecutiva. "É sempre uma honra poder representar seu país, então é muito bom ter recebido o e-mail de convocação novamente."

Nijstad já se sente completamente à vontade no grupo. "Mats (Rots, nota da redação) está aqui há algum tempo e me acolheu bem na última vez. É claro que eu já o conhecia bem do Twente. Além disso, Dies (Janse, nota da redação) é representado pela mesma empresa que eu."

"Mas, na verdade, isso vale para todo mundo. A seleção sub-21 da Holanda é um grupo muito legal, então é ainda melhor voltar para cá", conta Nijstad. Ele tem uma afinidade especial com o meio-campista Sean Steur.

No hotel onde os jogadores estão hospedados, os dois são praticamente inseparáveis. "Passo praticamente o dia todo com ele. Jogamos sinuca juntos ou PlayStation no quarto. É bom voltar a ver Sean todos os dias por uma semana. No PlayStation, jogamos FIFA, mas ele não é tão bom, então é tranquilo."

Nijstad não sente que é mais jovem do que muitos companheiros de equipe. "Todos aqui são convocados por algum motivo. Quando você entra em campo, é simplesmente um jogador de futebol. A idade não faz diferença. Não me sinto mais jovem do que os outros."

Eurocopa sub-21

Nesta Data Fifa, a seleção sub-21 da Holanda enfrenta a Dinamarca nos playoffs. As duas seleções disputam, em jogos de ida e volta, uma vaga na Eurocopa de 2027, que será realizada no próximo verão europeu na Albânia e na Sérvia.

Segundo Nijstad, a classificação para a Eurocopa sub-21 pode ter um papel importante em seu desenvolvimento. "Quero ir a esse torneio para enfrentar grandes atacantes de outros países."

"É bom descobrir como você consegue se sair contra eles. Além disso, durante uma competição assim, posso conhecer meus companheiros de equipe ainda melhor. Você aprende todo tipo de coisa nova, e isso seria muito bom para o meu desenvolvimento", reconhece o zagueiro.

Nijstad não percebe um clima de tensão na seleção sub-21 da Holanda. "Todos sabem que precisamos vencer. Isso é o mais importante. Não acho que devemos colocar uma pressão extra nisso. Na Data Fifa anterior, também precisávamos vencer três vezes para continuar com chances. No fim, felizmente, duas vitórias e um empate foram suficientes."

O que faria desta uma semana bem-sucedida para Nijstad? "Se eu puder estrear pela seleção sub-21 da Holanda, vencermos duas vezes e nos classificarmos para a Eurocopa. Aí será uma viagem bem-sucedida."

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