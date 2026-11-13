Ruud Nijstad (18) busca nesta semana, com a seleção sub-21 da Holanda, uma vaga na Eurocopa Sub-21 de 2027. Voetbalzone conversou com o promissor zagueiro do FC Twente durante um encontro com a imprensa em Zeist.

Com a convocação de Jerayno Schaken (Feyenoord), de 17 anos, Nijstad deixou de ser o caçula da principal seleção de base da Holanda. Apesar da idade, o zagueiro canhoto já disputou 43 partidas oficiais pelo Twente.

Uma partida memorável foi a do último domingo, quando o Ajax visitou a Grolsch Veste. O duelo movimentado terminou em 2 a 2. Nijstad gostou do jogo. "Foi uma bela partida, lá e cá, com muitos momentos interessantes também para quem assistiu, eu acho."

"Foi uma partida intensa, mas muito divertida de jogar. Acho que o Ajax começou melhor do que nós, mas, em determinado momento, isso mudou e passamos a ter mais a bola. Não criamos muito, mas criamos mais do que o Ajax. No fim das contas, o empate foi justo para os dois lados", avalia Nijstad.

Nascido em Almelo, o jogador está satisfeito com o início da temporada. "Tenho jogado de forma consistente nos últimos meses, e o time está bem. Temos muito entrosamento e mostramos em jogos grandes do que somos capazes. Vamos ver por quanto tempo conseguimos manter isso, mas estou confiante."

Nijstad, portanto, está feliz com a decisão de permanecer em Enschede. "Cem por cento. Aproveito cada dia no Twente e estou muito feliz em fazer parte de um time que funciona bem. Estou muito contente no clube."

Por isso, Nijstad prefere evitar a imprensa catalã, que volta e meia o associa ao FC Barcelona. "Aparece muita coisa, mas sempre tento me manter um pouco afastado disso. Estou bem, e é nisso que me concentro agora."

Seleção sub-21 da Holanda

Graças à sua boa evolução, Nijstad foi convocado para a seleção sub-21 da Holanda pela segunda Data Fifa consecutiva. "É sempre uma honra poder representar seu país, então é muito bom ter recebido um e-mail de convocação novamente."

Nijstad já se sente em casa no grupo. "Mats (Rots, nota da redação) já está aqui há algum tempo e me recebeu muito bem da última vez. Eu já o conhecia bem do Twente, claro. Além disso, Dies (Janse, nota da redação) tem os mesmos empresários que eu."

"Mas, na verdade, me dou bem com todos. A seleção sub-21 da Holanda tem um grupo muito legal, então é ainda melhor voltar para cá", conta Nijstad. Ele tem uma afinidade especial com o meio-campista Sean Steur.

No hotel dos jogadores, os dois são praticamente inseparáveis. "Passo praticamente o dia inteiro com ele. Jogamos sinuca juntos ou jogamos no PlayStation no nosso quarto. É legal voltar a ver o Sean todos os dias por uma semana. No PlayStation, jogamos FIFA, mas ele não é muito bom, então consigo ganhar."

Nijstad não sente diferença por ser mais jovem do que muitos companheiros. "Todos aqui são convocados por algum motivo. Quando você entra em campo, é simplesmente um jogador de futebol. A idade não importa. Não me sinto mais jovem do que os outros."

Eurocopa Sub-21

Nesta Data Fifa, a seleção sub-21 da Holanda enfrenta a Dinamarca da mesma categoria nos playoffs. As seleções disputam, em dois jogos, uma vaga na Eurocopa Sub-21 de 2027, que será realizada no próximo verão europeu na Albânia e na Sérvia.

Segundo Nijstad, a classificação para o torneio de base pode ter um papel importante em seu processo de desenvolvimento. "Quero ir a esse torneio para enfrentar grandes atacantes de outros países."

"É bom descobrir como você consegue se sair bem contra eles. Além disso, durante um torneio como esse, posso conhecer ainda melhor meus companheiros. Você aprende todo tipo de coisa nova, e isso seria muito bom para o meu desenvolvimento", reconhece o zagueiro.

Nijstad não percebe um clima de tensão na seleção sub-21 da Holanda. "Todo mundo sabe que precisamos vencer. Isso é o mais importante. Não acho que devemos colocar pressão extra nisso. Na última Data Fifa, também precisávamos vencer três vezes para continuar com chances. No fim, felizmente, duas vitórias e um empate foram suficientes."

O que faria desta uma semana bem-sucedida para Nijstad? "Se eu puder estrear pela seleção sub-21 da Holanda, vencermos os dois jogos e nos classificarmos para a Eurocopa. Aí será uma viagem bem-sucedida."

IMAGO