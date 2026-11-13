Ruud Nijstad (18) busca nesta semana, com a seleção sub-21 da Holanda, uma vaga na Eurocopa de 2027. Voetbalzone conversou com o talentoso zagueiro do FC Twente durante um encontro com a imprensa em Zeist.

Com a convocação de Jerayno Schaken (Feyenoord), de 17 anos, Nijstad deixou de ser o mais jovem da seleção sub-21 holandesa. Apesar da idade, o zagueiro canhoto já disputou 43 partidas oficiais pelo Twente.

Um jogo memorável foi o do último domingo, quando o Ajax visitou a Grolsch Veste. A partida movimentada terminou em 2 a 2. Nijstad gostou do que viu. "Foi um belo jogo, de lá e cá, com muitos bons momentos também para quem assistiu, eu acho."

"Foi um jogo intenso, mas muito divertido de jogar. Acho que o Ajax começou melhor do que nós, mas, em determinado momento, isso mudou e passamos a ter mais a bola. Não criamos muitas chances, mas criamos mais do que o Ajax. No fim das contas, o empate foi justo para os dois lados", avalia Nijstad.

Nascido em Almelo, ele está satisfeito com o início de temporada. "Tenho jogado de forma consistente nos últimos meses, e o time está bem. Temos muito entrosamento e mostramos em jogos importantes do que somos capazes. Vamos ver por quanto tempo conseguimos manter isso, mas estou confiante."

Nijstad, portanto, está feliz com a decisão de permanecer em Enschede. "Cem por cento. Aproveito cada dia no Twente e estou gostando muito de fazer parte de um time que está funcionando bem. Estou muito feliz no clube."

Por isso, Nijstad prefere não acompanhar a imprensa catalã, que o associa constantemente ao FC Barcelona. "Aparece muita coisa, mas sempre tento me desligar um pouco disso. As coisas estão indo bem para mim, e é nisso que estou concentrado agora."

Seleção sub-21 da Holanda

Graças à sua evolução, Nijstad integra a seleção sub-21 da Holanda pela segunda Data Fifa consecutiva. "É sempre uma honra poder representar seu país, então é muito bom ter recebido outro e-mail de convocação."

Nijstad já se sente completamente à vontade no elenco. "Mats (Rots, nota da redação) já está aqui há algum tempo e me acolheu bem na última vez. É claro que eu já o conhecia bem do Twente. Além disso, Dies (Janse, nota da redação) é representado pela mesma agência que eu."

"Mas, na verdade, isso vale para todo mundo. A seleção sub-21 da Holanda é um grupo muito legal, então é ainda melhor voltar para cá", conta Nijstad. Ele se dá especialmente bem com o meio-campista Sean Steur.

No hotel da equipe, os dois são praticamente inseparáveis. "Fico com ele praticamente o dia todo. Jogamos sinuca juntos ou ficamos no quarto jogando no PlayStation. É legal voltar a ver o Sean todos os dias por uma semana. No PlayStation, jogamos FIFA, mas ele não é tão bom, então dá para ganhar."

Nijstad não sente diferença por ser mais jovem do que muitos companheiros. "Todos aqui foram convocados por algum motivo. Quando você entra em campo, é simplesmente um jogador de futebol. A idade não faz diferença. Não me sinto mais jovem do que os outros."

Eurocopa Sub-21

Nesta Data Fifa, a seleção sub-21 da Holanda enfrenta a Dinamarca nos playoffs. As equipes disputam, em jogos de ida e volta, uma vaga na Eurocopa de 2027, que será realizada no próximo verão europeu na Albânia e na Sérvia.

Segundo Nijstad, a classificação para o torneio pode ter um papel importante em seu desenvolvimento. "Quero ir a esse torneio para enfrentar grandes atacantes de outros países."

"É bom descobrir como você consegue se sair diante deles. Além disso, durante um torneio como esse, posso conhecer meus companheiros ainda melhor. Você aprende todo tipo de coisa nova, e isso seria muito bom para o meu desenvolvimento", reconhece o zagueiro.

Nijstad não percebe um clima de tensão na seleção sub-21 da Holanda. "Todos sabem que precisamos vencer. Isso é o mais importante. Não acho que devemos colocar uma pressão extra nisso. Na última Data Fifa, também precisávamos vencer três vezes para continuar com chances. Felizmente, no fim, duas vitórias e um empate foram suficientes."

O que faria desta uma semana bem-sucedida para Nijstad? "Se eu puder estrear pela seleção sub-21 da Holanda, vencermos duas vezes e nos classificarmos para a Eurocopa. Aí terá sido uma viagem bem-sucedida."

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