A história volta a triunfar... O enigma que intrigou o mundo destrói o sonho de Tuchel

A maldição histórica que persegue os técnicos estrangeiros na Copa do Mundo continuou, depois que o alemão Thomas Tuchel não conseguiu levar a seleção da Inglaterra à final da Copa do Mundo de 2026, após a derrota por 1 a 2 para a Argentina na semifinal, mantendo o título mundial fora do alcance de qualquer seleção comandada por um técnico estrangeiro.

O estádio de Atlanta testemunhou, na noite de ontem, quarta-feira, a derrota da seleção inglesa, que chegou a estar à frente no placar, antes que a Argentina virasse o jogo e garantisse sua vaga na final, onde enfrentará a Espanha, que busca reconquistar o título mundial após um hiato de 16 anos.

Uma regra histórica que continua inabalável

Apesar do grande avanço pelo qual passou o futebol mundial, a história da Copa do Mundo ainda mantém uma regra que não foi quebrada desde a primeira edição, em 1930: nenhuma seleção jamais conquistou o título sob o comando de um técnico estrangeiro.

Com a eliminação da Inglaterra, a final ficou restrita a duas seleções comandadas por treinadores nacionais: o argentino Lionel Scaloni, à frente do “Tango”, e o espanhol Luis de la Fuente, à frente da “La Roja”.

Tuchel foi o último técnico estrangeiro na competição a ter a chance de quebrar essa sequência histórica, mas não conseguiu após a derrota para o atual campeão.

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Uma participação excepcional que não trouxe novidades

A edição de 2026 testemunhou uma participação sem precedentes de treinadores estrangeiros, já que 26 treinadores de fora de seus países comandaram suas seleções participantes, o que equivale a 54% do total de 48 seleções — um aumento significativo em comparação com a Copa do Mundo do Catar de 2022, que contou com apenas 9 treinadores estrangeiros entre 32 seleções, representando 28%.

Antes do início do torneio, as chances de quebrar essa tendência pareciam maiores do que nunca, especialmente porque 10 das seleções comandadas por treinadores estrangeiros estavam entre as 25 melhores do ranking mundial.

Grandes treinadores foram eliminados precocemente

No entanto, o torneio eliminou precocemente vários dos principais técnicos estrangeiros, com destaque para o italiano Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, e o espanhol Roberto Martínez, da seleção portuguesa, depois que ambas as equipes foram eliminadas nas oitavas de final.

Com a eliminação deles, as esperanças dos treinadores estrangeiros passaram a recair inteiramente sobre Tuchel, antes de também se esvaírem com a derrota da Inglaterra para a Argentina.

Assim, a história mantém uma de suas regras mais constantes: a Copa do Mundo continua se recusando a coroar qualquer seleção comandada por um técnico estrangeiro, apesar da crescente presença deles nas últimas edições do torneio.