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Com uma simples foto no vestiário, Mohamed Salah incendiou as redes sociais, ao aparecer sorridente segurando um papel em que estava escrito o número "70", comemorando sua chegada ao gol internacional de número 70 com a camisa da seleção do Egito, após seus dois gols contra o Malawi.

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No entanto, essa imagem, que pareceu festiva para o astro do Trabzonspor turco, abriu um amplo debate sobre o número real de gols do artilheiro do Egito, entre os registros da Federação Egípcia, que apontam 70, e os registros da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que apontam 68.

Comemoração especial por um número histórico

Mohamed Salah comemorou de maneira especial a chegada ao gol internacional de número 70 com a camisa da seleção egípcia, depois de aparecer no vestiário sorrindo enquanto segurava um papel no qual estava escrito o número "70", em uma imagem que teve grande repercussão nas redes sociais, confirmando sua posição como um dos maiores artilheiros da história do Egito e a continuação da escrita da história com a seleção de seu país.

A comemoração veio após os dois gols de Salah nas redes do Malawi, que deram à seleção egípcia uma vitória importante e deram ao seu capitão um novo número que se soma à sua trajetória lendária, que começou há mais de uma década, e na qual ele passou de jovem talento do Al Mokawloon Al Arab a um dos melhores jogadores do mundo e ícone do futebol egípcio moderno.

E a imagem não foi apenas uma comemoração passageira, mas sim uma mensagem clara de Salah de que ele continua no topo e de que segue quebrando recordes, apesar de todas as pressões e desafios que o cercam com a seleção, e apesar das críticas que o perseguem em alguns períodos.

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A disputa pelo trono: Salah ou Hossam Hassan?

O debate sobre o número real de gols de Mohamed Salah acende uma nova disputa histórica pelo título de artilheiro histórico da seleção do Egito, entre o atual capitão do Egito e a lenda Hossam Hassan, que marcou 69 gols internacionais oficiais com a camisa da seleção.

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Pelas contas da Federação Egípcia, Salah já resolveu a disputa, depois de chegar a 70 gols, superando o número de Hossam Hassan por um gol, assumindo o trono dos artilheiros do Egito e escrevendo seu nome no topo da lista que por longos anos esteve no nome do "Decano".

Já pelas contas da Federação Internacional de Futebol (FIFA), a disputa ainda está em aberto, pois Salah possui apenas 68 gols validados, ou seja, está um gol atrás de Hossam Hassan e precisa de apenas um gol para igualá-lo, e de dois gols para assumir a liderança isolada oficialmente, o que faz de cada próxima partida do Egito um verdadeiro encontro com a história.

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Por que a FIFA diz 68 e não 70?

O saldo de Mohamed Salah com a seleção do Egito é de 70 gols nos registros locais e totais após os dois gols nas redes do Malawi, enquanto seu saldo é de apenas 68 gols internacionais validados nos registros oficiais da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e da rede "Transfermarkt" de estatísticas de futebol.

Essa divergência entre os dois números se deve às regras de validação dos amistosos internacionais, pois a FIFA impõe condições rígidas para considerar qualquer partida internacional da categoria "A", entre elas não ultrapassar o número de substituições permitidas, o que não ocorreu em uma das partidas nas quais Salah marcou.

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Isso significa que Salah possui dois números ao mesmo tempo: um número local validado pela Federação Egípcia e pela mídia egípcia, e um número internacional validado pela FIFA, e ambos estão corretos de acordo com os critérios da entidade que o contabiliza, o que explica o debate recorrente sobre o número de seus gols sempre que marca um novo gol.

Suazilândia: o segredo dos dois gols apagados

As razões da diferença entre os registros da FIFA e da Federação Egípcia estão na partida amistosa contra a Suazilândia, pois Salah marcou dois gols nas redes da seleção da Suazilândia em 2013, durante um amistoso no qual o ex-técnico Bob Bradley fez 10 substituições, o que viola os regulamentos da FIFA para as partidas internacionais e elimina os dois gols do registro internacional oficial.

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Já no que diz respeito à validação local em comparação à internacional, a Federação Egípcia de Futebol e as estatísticas da mídia contabilizam todas as partidas disputadas pela seleção principal, totalizando 70 gols, segundo a rede "Worldfootball", enquanto a Federação Internacional de Futebol exclui os gols marcados nas partidas que registram mais de 6 substituições.

Salah também marcou outros 10 gols com as seleções sub-20 e sub-23 do Egito e com a seleção olímpica, mas esses gols não são incluídos no saldo da seleção principal por nenhuma entidade de estatísticas.

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E entre 68 e 70, a única constante é que Mohamed Salah é o artilheiro histórico da seleção egípcia na era moderna, e que ele continua escrevendo a história, gol após gol e imagem após imagem.