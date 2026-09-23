Mal o anúncio da transferência do craque egípcio Mohamed Salah para o clube Trabzonspor abalou o meio esportivo mundial, o clube turco já se viu obrigado a recorrer às armas da lei para proteger seu novo astro.

O Trabzonspor divulgou hoje um comunicado oficial de tom firme, no qual advertiu contra o uso não autorizado do nome e das imagens de seu novo jogador, Mohamed Salah, após identificar uma onda de anúncios e campanhas comerciais que exploraram a febre em torno da negociação.

O clube afirmou em seu comunicado que a transferência de Salah despertou um enorme entusiasmo não apenas dentro do meio esportivo turco, mas em todo o mundo, o que levou algumas empresas e instituições comerciais a explorar o acontecimento e a realizar campanhas promocionais utilizando as imagens do jogador, seu nome e a camisa do Trabzonspor de forma indevida.

O comunicado destacou um ponto jurídico decisivo, no qual se lê: "O fato de Salah vestir a camisa do Trabzonspor não confere a nenhum terceiro o direito de usar seu nome e suas imagens para fins comerciais".

O clube esclareceu que os abusos identificados consistem, em especial, no uso das imagens de Salah para promover produtos e serviços, na criação de uma impressão enganosa junto ao público sobre a existência de uma cooperação comercial ou de um endosso por parte do jogador e do clube, e na obtenção de ganhos financeiros a partir do valor comercial da marca Trabzonspor.

A diretoria do clube considerou que tais práticas representam uma violação clara, não apenas dos direitos pessoais e dos direitos de imagem do jogador, mas também dos direitos da marca do clube, de sua reputação comercial e de seu valor econômico.

O Trabzonspor anunciou que já começou a documentar todos os anúncios e usos comerciais irregulares que violam os direitos tanto de Salah quanto do clube, afirmando que serão tomadas todas as medidas legais e penais necessárias contra os infratores identificados.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora



O clube encerrou seu comunicado com uma mensagem enérgica, na qual afirmou: "O amor pelo futebol e a torcida não constituem justificativa para o uso comercial não autorizado de direitos legalmente protegidos".