Uma reviravolta surpreendente alterou o equilíbrio no mercado de transferências na Inglaterra, depois que o Real Madrid entrou com força na disputa pela contratação do destaque do Bournemouth, Alex Scott, em um movimento que ameaça os planos de Chelsea e Liverpool e abre as portas para uma grande batalha europeia.

O site TEAMtalk revelou que o gigante espanhol vem monitorando de perto o meio-campista inglês de 23 anos nas últimas semanas e esteve presente nas arquibancadas do estádio de Rijeka para acompanhá-lo em sua primeira aparição como titular com a camisa da seleção da Inglaterra, durante a histórica vitória por 7 a 0 sobre a Croácia, em uma partida realizada sem público, mas aberta a olheiros e clubes.

Três vezes sob a lupa do Madrid

O site britânico confirmou que o acompanhamento de Scott pelo Real Madrid não é algo recente, já que o clube merengue o observou pelo menos três vezes, sendo a mais recente durante a vitória do Bournemouth sobre a Real Sociedad pela Liga Europa, na Espanha, no mês passado.

O Real Madrid estuda agora intensificar seu interesse no jogador, que se tornou um dos meio-campistas mais cobiçados da Premier League, graças à sua capacidade de atuar em todas as posições do meio-campo, suas elevadas habilidades técnicas e sua crescente experiência no mais alto nível.

Esse interesse surge diante do sucesso da experiência do clube com os jovens talentos ingleses, sobretudo Jude Bellingham, que consolidou sua posição como peça fundamental no Bernabéu e está perto de renovar seu contrato.

Chelsea e Liverpool no páreo

Scott é um alvo de longa data do Chelsea, que ainda lidera a lista de interessados e acompanha de perto a sua evolução, enquanto o Liverpool também demonstra grande interesse no jogador.

Porém, a entrada do Real Madrid na disputa pode acrescentar uma dimensão nova e decisiva à concorrência, especialmente porque o clube vem voltando cada vez mais a sua atenção para a Premier League nos últimos dezoito meses, tendo Adam Wharton, do Crystal Palace, entre seus alvos.

Por outro lado, o Bournemouth se agarra à sua joia e se esforça para renovar seu contrato, afirmando que não permitirá sua saída durante a janela de transferências de inverno, em janeiro próximo. Mesmo assim, não se espera que a postura do clube demova os grandes da Europa de tentarem.

As informações indicam que o Real Madrid pode pensar em apresentar uma proposta concorrente em 2027, enquanto o Milan, da Itália, também monitora a situação, apesar de ciente de que o valor pedido ultrapassa os 75 milhões de libras esterlinas, cifra que o coloca fora de suas possibilidades financeiras atuais.

Com o brilho de Scott em âmbito internacional e o crescente acompanhamento dos grandes do continente, o Bournemouth parece estar prestes a travar uma batalha acirrada para manter um de seus jogadores mais importantes, enquanto se desenha no horizonte um confronto quente entre Chelsea, Liverpool e Real Madrid em um verão que pode ser decisivo para o futuro do astro inglês.







