A guerra de palavras entre PSG, Real Madrid e La Liga pela renovação de Mbappé

Desde a renovação de Mbappé, dirigentes trocam farpas em declarações

A renovação de contrato de Kylian Mbappé não está sendo bem aceita na Espanha. Após um grande período de especulações sobre o futuro do francês, a permanência no PSG acabou frustrando os planos do Real Madrid.

Desde o anúncio do PSG da permanência do atacante, no dia 21 de maio, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e o presidente da La Liga, Javier Tebas, deram declarações sobre a renovação de Mbappé.

A GOAL mostra as principais declarações dadas após a renovação de Mbappé.

Florentino ignora a decisão de Mbappé

Após longas negociações com o atacante, que chegaria para ser mais uma estrela no elenco dos Blancos, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, garantiu que Mbappé "já é passado", após a conquista do 14º título do clube merengue na Champions League.

"O Real Madrid seguirá sempre trabalhando para ter os melhores jogadores. Mas Mbappé já está esquecido, não aconteceu nada. O Real fez uma temporada perfeita, e este assunto está esquecido. Hoje não existe Mbappé, existe a festa do Real Madrid", disse o presidente do Real Madrid ao canal Movistar.

Presidente da La Liga reclama de violação ao Fair Play

Poucos dias após o anúncio da renovação de Mbappé com o PSG, Javier Tebas, presidente da La Liga, disse que faria uma reclamação formal à UEFA alegando que o novo contrato do atacante com o clube parisiense violava as regras de Fair Play financeiro da entidade.

"Não vamos permitir que um clube europeu destrua o ecossistema do futebol europeu.", disse Javier Tebas, insatisfeito com o contrato de Mbappé com o PSG.

Dono do PSG se defende

Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG, falou longamente sobre a prorrogação de Kylian Mbappé e as reações que gerou na Espanha, com destaque para o descontentamento do Real Madrid, assim como Javier Tebas, presidente da La Liga, que quer cancelar o contrato do campeão mundial de 2018. Segundo o presidente do PSG, o contrato oferecido pelo Real Madrid era ainda mais lucrativo.

"Tenho muito respeito pelo Real Madrid como clube, é um grande clube, mas Kylian Mbappé nunca decidiu estender o dinheiro, essa é a primeira coisa. A oferta do Real foi melhor que a nossa. Ele é nosso jogador e teve outros clubes da Inglaterra além do Real Madrid, mas ele escolheu o PSG e não falamos sobre dinheiro com ele ou sua família até o último momento" , explicou Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi diz que nunca acreditou que Kylian Mbappé iria embora.

"Não sei o que o Real Madrid está dizendo, se faz dias ou meses. Eu sei há 18 meses que Mbappé queria ficar e tenho certeza que disse a cada vez que me perguntaram Ouvi dizer que ele queria jogar no Real Madrid, mas não era verdade. Estamos agora a falar da última oferta do Real Madrid, mas este Verão fizeram uma oferta de 170 e 180 milhões. Isso significa que a oferta do Real Madrid, mais seu salário, já era melhor que o nosso, como é agora".

Por fim, apesar de todas as disputas após o contrato concedido a Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi garante que não está preocupado com o Fair Play Financeiro.

"Todo ano, todo verão, é a mesma coisa. Sabemos o que podemos fazer, o que podemos assinar, sabemos melhor do que ele o que podemos fazer e ninguém tem que nos dizer o que devemos fazer. Não precisamos que alguém de fora nos diga o que podemos ou não fazer. Se o fazemos, é porque podemos. Veja o caso de Messi. Foi a mesma coisa, eles disseram que era financeiramente impossível e ganhamos dinheiro com Messi. Ele não tem ideia e deve se concentrar em seu campeonato porque seu campeonato está um pouco morto”, disse o dono do PSG, alfinetando Tebas.