A gravidade da lesão de Saliba foi propositalmente mantida em segredo: a verdade vem agora à tona de repente

William Saliba jogou a maior parte da Copa do Mundo com uma fratura na coluna, revelam a RMC Sport e o L'Équipe dois dias após a eliminação da França contra a Espanha. O zagueiro do Arsenal teve que deixar a semifinal logo aos trinta minutos, mas parece que já vinha jogando há meses com uma lesão grave.

Durante a partida contra a Espanha, a situação se agravou definitivamente. Saliba caiu no chão e teria dito aos membros da comissão técnica francesa que suas costas não aguentavam mais. Exames realizados após a semifinal revelaram, então, que o zagueiro central sofreu uma fratura na coluna.

De acordo com a imprensa francesa, Saliba sofreu a lesão antes mesmo da Copa do Mundo, durante uma partida do Arsenal pela Premier League. Apesar do diagnóstico, ele decidiu continuar jogando devido à disputa pelo título, à campanha na Liga dos Campeões e à Copa do Mundo. Durante o torneio, ele treinava regularmente com exercícios adaptados e recebia tratamentos diários para se manter em condições de jogar.

A gravidade da lesão foi deliberadamente mantida em sigilo durante a Copa do Mundo. Graças a isso, o técnico Didier Deschamps pôde contar com seu líder defensivo titular durante praticamente todo o torneio. Somente na semifinal contra a Espanha ficou claro que a dor havia se tornado insuportável.

A grande dúvida agora é por quanto tempo Saliba ficará fora dos gramados. Segundo o L'Équipe e outros meios de comunicação franceses, uma cirurgia está entre as possibilidades. Nesse caso, o zagueiro corre o risco de ficar afastado por meses. Os primeiros prognósticos apontam para uma ausência de quatro a cinco meses, o que significa que ele poderia perder uma parte considerável da primeira metade da temporada do Arsenal.

A situação traz à memória, na França, o caso de Samuel Umtiti, que também jogou com problemas físicos durante a Copa do Mundo de 2018 para se tornar campeão mundial. Sua carreira nunca mais voltou ao nível anterior. A mídia francesa agora se pergunta se foi sensato da parte de Saliba correr os mesmos riscos.

Para o Arsenal, a notícia ameaça se tornar um enorme revés. Saliba foi, na última temporada, um dos pilares absolutos do clube londrino e disputou quase cinquenta partidas oficiais.