A França continua batendo recordes mundiais... e põe fim à sequência histórica do Marrocos

A seleção francesa continuou a fazer história na Copa do Mundo de 2026, após garantir sua vaga nas semifinais com a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, na noite de quinta-feira, nas quartas de final, em uma partida que marcou o fim de uma sequência histórica dos “Leões do Atlante”, além de os “Galo” terem alcançado vários recordes notáveis.

A seleção francesa pôs fim à histórica série de invencibilidade do Marrocos, que se estendeu por 34 partidas consecutivas em todas as competições, segundo estatísticas da rede Live Score.

A rede Stats Foot revelou que a derrota para a França representa apenas a segunda derrota da seleção marroquina por diferença de mais de um gol na história de suas participações na Copa do Mundo contra uma seleção europeia, após a derrota também para a França por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2022.

De acordo com as estatísticas da mesma rede, a seleção francesa elevou sua sequência de vitórias em partidas oficiais para oito vitórias consecutivas, a melhor sequência alcançada desde o período entre setembro de 2002 e junho de 2004, quando conquistou 14 vitórias consecutivas.

A Stats Foot acrescentou que a França chegou às semifinais da Copa do Mundo pela oitava vez em sua história.

Nessa conquista, apenas a seleção alemã a supera, tendo chegado às semifinais 12 vezes, enquanto a França está empatada com o Brasil, que também chegou às semifinais em 8 ocasiões.

Além disso, a seleção francesa se classificou para essa fase três vezes consecutivas, um feito que, até então, só havia sido alcançado pelas seleções do Brasil e da Alemanha.

Por sua vez, a Opta destacou que a vitória sobre o Marrocos garantiu à seleção francesa sua 45ª vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

Com isso, os “Galo” empataram com a seleção italiana na quarta posição na lista das seleções com mais vitórias na história do torneio, liderada pelo Brasil: 79 vitórias, pela Alemanha: 70 vitórias, e pela Argentina: 52 vitórias.

A seleção francesa enfrentará nas semifinais o vencedor do jogo entre Espanha e Bélgica, dando continuidade à sua jornada rumo ao sonho de conquistar o título da Copa do Mundo pela terceira vez em sua história.