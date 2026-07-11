A Fiorentina bate o recorde de transferência e, mais uma vez, transforma suas palavras ambiciosas em ações

Após uma temporada fraca, a Fiorentina quer voltar a se aproximar do meio da tabela da Série A. A La Viola, que terminou em décimo quinto lugar na última temporada, bateu seu recorde de transferência no sábado com a contratação de Arthur Atta. Mas o meio-campista francês não é a única contratação recente.

A Fiorentina nomeou Fabio Grosso como novo técnico nesta semana e, com o herói italiano da Copa do Mundo de 2006 no comando, o clube pretende iniciar sua trajetória de recuperação. Assim, a Fiorentina já havia divulgado recentemente um comunicado sobre a chegada de Radu Dragusin.

Dragusin era reserva no Tottenham Hotspur, atrás de jogadores como Micky van de Ven e Cristian Romero, e foi emprestado à Fiorentina, que terá a obrigação de comprar o romeno por 25 milhões caso ele dispute um determinado número de partidas.

Além disso, Marco Brescianini e Giovanni Fabbian foram contratados definitivamente da Atalanta (10 milhões) e do Bologna (13 milhões), respectivamente. Ambos os italianos já haviam atuado por empréstimo no Stadio Artemio Franchi na temporada passada.

Em seguida, o clube conseguiu contratar o zagueiro central canhoto Viery do Grêmio por 15 milhões de euros (+2 milhões de bônus). A maior contratação até o momento foi oficializada no sábado: Atta chega da Udinese por 25 milhões de euros, adquirindo 70% dos direitos de transferência.

Atta, de 23 anos, era um dos principais motores da equipe da Udinese e, além da Fiorentina, também despertava o interesse de clubes italianos de maior porte, mas acabou optando pela Fiorentina. Incluindo bônus, o pacote total chega a nada menos que 40 milhões de euros.

O recorde anterior de transferência pertencia a Nico González, que chegou em 2021 vindo do VfB Stuttgart por 27 milhões de euros. Pela contratação de Roberto Piccoli, a Fiorentina pagou 25 milhões de euros na temporada passada. O italiano ocupa agora o terceiro lugar na lista das contratações mais caras.

Também já se sabe que a Fiorentina está prestes a se reforçar com Álex Jiménez, do AFC Bournemouth. O espanhol foi enviado pelo Bournemouth para a segunda equipe na última temporada após suposto contato com um menor de idade.

A Fiorentina tem a opção de adquirir Jiménez (21) após esta temporada por cerca de vinte milhões de euros. No total, os gastos com os jogadores mencionados acima podem ultrapassar cem milhões de euros.

Assim, o diretor esportivo Fabio Paratici coloca em prática o que prometeu, já que, na apresentação de Grosso, ele afirmou querer construir uma Fiorentina “competitiva e sustentável”.

O clube conta com um enorme apoio financeiro do proprietário Giuseppe Commisso, filho do ex-proprietário e magnata da mídia Rocco Commisso, que faleceu em janeiro passado.