“A final mais bonita do mundo”... Como os jornais espanhóis receberam o confronto com a Argentina?

A classificação das seleções da Espanha e da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 despertou o entusiasmo da imprensa mundial, que considerou o confronto entre os campeões da Europa e da América do Sul uma das finais mais esperadas da história do torneio, depois que ambas as seleções conseguiram superar grandes obstáculos em seu caminho até a partida decisiva.

A seleção argentina busca seu quarto título na Copa do Mundo, enquanto a espanhola sonha com o segundo título.

Após eliminar a França e, em seguida, a Inglaterra, os jornais espanhóis consideraram que a final entre Espanha e Argentina representa o cenário ideal que a torcida esperava, com a presença de um elenco repleto de estrelas, liderado por Lionel Messi e Lamine Yamal, em um confronto que assume dimensões esportivas e históricas excepcionais.

A final dos sonhos e o confronto histórico

O jornal espanhol *Marca* descreveu a esperada final como “a mais bela final do mundo”, considerando que o confronto entre Espanha e Argentina reúne duas seleções que possuem qualidade, personalidade e ambição, em um encontro à altura do valor da Copa do Mundo.

Por sua vez, o jornal “As” considerou que a final representa a “final dos sonhos”, destacando que a torcida testemunhará um confronto entre duas das seleções mais fortes do mundo, em uma partida que une dois estilos diferentes de futebol e ambições semelhantes em busca do título mundial.

Na Catalunha, os jornais adotaram um tom mais emotivo, devido ao confronto especial entre o ex-astro do Barcelona, Lionel Messi, e o atual talento Lamine Yamal.

O jornal catalão *Sport* publicou uma manchete em destaque: “Final contra Messi... Inacreditável!”, em referência à história única que une o jogador argentino ao jovem talento espanhol, depois que uma foto famosa os reuniu há 19 anos, quando Yamal era ainda um bebê.

Já o jornal “Mundo Deportivo” descreveu a final como um “confronto gigantesco”, destacando que Messi levou a Argentina mais uma vez à final da Copa do Mundo, conquistando a chance de defender o título que conquistou em 2022, mas desta vez contra a seleção espanhola.

“Os Imortais”

Na França, o jornal *L’Équipe* destacou o caráter da seleção argentina e sua capacidade de superar as dificuldades, escolhendo uma manchete sucinta, mas repleta de significados: “Os Imortais”.

O jornal francês elogiou a capacidade da seleção argentina de permanecer na competição independentemente das circunstâncias, considerando que a chegada à final pela segunda vez consecutiva confirma a presença contínua do campeão mundial nos níveis mais altos.

Lautaro se torna o herói

Já na Itália, o papel desempenhado pelo atacante argentino Lautaro Martínez foi amplamente elogiado, depois que ele roubou a cena ao marcar um gol decisivo que levou a seleção de seu país à final.

O jornal *La Gazzetta dello Sport* intitulou sua primeira página com a frase “Lautaro, o Deus”, acompanhada de uma foto do atacante argentino comemorando em lágrimas, afirmando que o jogador do Inter de Milão passou de reserva a herói nacional depois de garantir à sua seleção a vaga na final.

A Sky Sport Itália também elogiou a atuação de Martínez, destacando que sua cabeçada decisiva foi suficiente para levar a Argentina à final e dar continuidade à jornada de defesa do título da Copa do Mundo.