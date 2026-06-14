A FIFA transfere uma quantia astronômica para o árbitro Omar Artan, que não foi selecionado para a Copa do Mundo

Omar Artan, o árbitro somali a quem foi negada a entrada nos Estados Unidos, receberá “normalmente” o seu salário integral da Copa do Mundo. É o que informa a ESPN.

Esta deveria ser a primeira Copa do Mundo da carreira de Artan, mas seus planos foram repentinamente frustrados no início desta semana. Ao chegar aos Estados Unidos, o árbitro de 34 anos foi recusado e imediatamente mandado de volta.

O motivo: Artan não possuía um visto válido. Ele havia procurado a embaixada da Somália em Nairóbi e pensava que, com um passaporte diplomático no bolso, poderia pisar em solo americano na segunda-feira, mas isso não deu certo.

Artan foi imediatamente mandado de volta. Andrew Giuliani, presidente da “The White House FIFA Task Force”, deu explicações. “Temos motivos muito sérios para não deixá-lo entrar. Há grandes preocupações. Esse homem tem ligações com membros da organização terrorista Al-Shabab”, afirmou ele.

O próprio árbitro negou todas as acusações e a UEFA pareceu concordar com isso, pois Artan recebeu, há alguns dias, a designação para a Supercopa da Europa de 2026, entre Paris Saint-Germain e Aston Villa. A FIFA também parece apoiar Artan.

Fontes da ESPN informam que o árbitro somali receberá seu salário integral da Copa do Mundo. Embora os valores exatos ainda não sejam conhecidos — eles serão calculados oficialmente após o torneio —, está claro que se trata de quantias significativas.

Se acreditarmos no The Times, o bônus inicial dos árbitros na Copa do Mundo já chega a cerca de 86.000 euros. A isso se somam os bônus por partida, que supostamente variam entre 2.500 e 4.500 euros na fase de grupos, e que na fase eliminatória podem chegar a 9.000 euros. Portanto, esperamos que Artan não precise ficar triste por muito tempo.