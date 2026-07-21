A FIFA toma uma decisão após o caos em torno da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

A FIFA está abrindo uma investigação sobre toda a escalada de violência que ocorreu em campo após a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina (1 a 0). Após o apito final, ocorreram vários confrontos, nos quais Leandro Paredes esteve claramente envolvido. Curiosamente, o argentino não recebeu cartão vermelho por isso, conforme já foi confirmado.

A princípio, Paredes parecia ser o principal instigador do confronto em massa. No entanto, imagens anteriores já deixavam claro que Nahuel Molina foi o primeiro a dar um soco no peito de Rodri, que se dirigia para comemorar o título mundial com seus companheiros de equipe.

Em seguida, a situação se agravou ainda mais. Eric García e Paredes entraram em confronto, e o argentino deu um chute no zagueiro espanhol enquanto este caía no chão. Gavi também se envolveu na confusão. Novas imagens mostram que ele desferiu um golpe violento no meio-campista argentino, que, em resposta, perdeu completamente o controle.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou agora, em um breve comunicado, que abrirá uma investigação sobre o final caótico da partida. A agência de notícias AP informa que a FIFA não esclareceu exatamente qual incidente está sendo investigado, mas que se trata de uma confusão na qual Paredes teve um papel central.

Ainda não estava claro se o meio-campista do Boca Juniors havia recebido um cartão vermelho por sua ação. Entretanto, ficou claro que o árbitro Slavko Vincic não o expulsou de campo, conforme confirmou a FIFA à BBC.

A Federação Internacional de Futebol nomeou um promotor para assuntos disciplinares e éticos. De acordo com o artigo 36 de seu próprio regulamento disciplinar, isso é habitual em incidentes desse tipo.

Ainda não se sabe quando a investigação será concluída. “Mais detalhes serão divulgados posteriormente pela Comissão Disciplinar da FIFA, assim que o relatório do promotor estiver concluído”, afirmou a organizadora da Copa do Mundo.