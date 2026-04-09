A FIFA seleciona três árbitros holandeses para a Copa do Mundo de 2026

Danny Makkelie atuará neste verão como árbitro na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. A informação foi divulgada pela KNVB. Além disso, mais dois holandeses atuarão como VAR na fase final: Rob Dieperink e Dennis Higler.
Makkelie será assistido, como de costume, por Hessel Steegstra e Jan de Vries. Isso também aconteceu na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na Copa do Mundo de 2018, Makkelie também esteve presente, mas naquela ocasião apenas como VAR.
“É fantástico termos sido selecionados para a Copa do Mundo”, reage Makkelie, de 43 anos, à notícia. “Uma fase final mundial é o máximo que se pode alcançar. Poder apitar lá novamente é uma enorme honra.”
“Trabalhamos muito juntos nos últimos quatro anos para isso. Precisamos continuar assim. Primeiro, queremos encerrar bem a temporada; só depois vem a Copa do Mundo.”
Raymond van Meenen, gerente de assuntos arbitrais do futebol profissional da KNVB, também está satisfeito com a seleção de Makkelie. “Estamos extremamente orgulhosos de que Danny, com sua equipe, tenha sido selecionado pela segunda vez como árbitro para uma Copa do Mundo. Isso é extraordinário, especialmente considerando a grande concorrência internacional.”
“Danny está há anos entre os melhores árbitros nacionais e internacionais e tem ampla experiência na condução de partidas no mais alto nível. Temos uma longa tradição no que diz respeito a árbitros holandeses em torneios finais. Isso é um enorme incentivo para toda a arbitragem holandesa e, em particular, para nossos árbitros mais jovens. Estamos ansiosos para ver a Equipe Makkelie em ação na Copa do Mundo”, afirmou Van Meenen.
Ao longo de toda a história, um total de doze árbitros holandeses diferentes atuaram em uma Copa do Mundo. Entre os nomes conhecidos estão Mario van der Ende (1994 e 1998), Jan Wegereef (2002) e Björn Kuipers (2014 e 2018).