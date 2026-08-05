A Federação Internacional de Futebol (FIFA) reagiu às notícias de que teria oferecido a Marrocos a sede da final da Copa do Mundo de 2030, com o objetivo de conquistar o apoio dos africanos antes das eleições.

Segundo o jornal britânico The Times, Infantino, atualmente em Marrocos, prometeu conceder ao reino o direito de sediar a final do Mundial de 2030 no novo Estádio Hassan II na cidade de Casablanca, com a condição de que Marrocos anuncie publicamente seu apoio a ele diante das crescentes pressões que exigem sua saída.

Marrocos sediará a Copa do Mundo de 2030 em parceria com Espanha e Portugal, enquanto três partidas de abertura serão realizadas na América do Sul, celebrando os 100 anos da primeira edição do torneio.

Marrocos busca acolher a partida final no Estádio Hassan II, que tem capacidade para 115 mil espectadores e deve se tornar o maior estádio de futebol do mundo após a conclusão de sua construção, enquanto o Estádio Santiago Bernabéu é o concorrente mais destacado para sediar a final.

Após a divulgação dessas notícias, a FIFA respondeu diretamente, negando ter feito qualquer promessa a Marrocos referente à partida final do Mundial de 2030.

Um porta-voz da FIFA disse ao jornal "AS": "É incorreto e enganoso alegar que o presidente da FIFA fez qualquer promessa a respeito da organização da final da Copa do Mundo de 2030. A FIFA tomará sua decisão no momento apropriado".

O jornal espanhol afirmou que Infantino se reuniu nesta quarta-feira, em Marrocos, com seu círculo próximo para esclarecer as posições de cada parte na crise, bem como para elaborar uma estratégia para recuperar o ímpeto perdido após a tentativa fracassada de lançar o projeto de venda de 20% da Copa do Mundo e dos demais torneios organizados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) a diversos fundos de investimento, alguns deles ligados inclusive a Trump.

A "AS" disse: "O Estádio Santiago Bernabéu sempre foi o candidato favorito para sediar a partida final, sobretudo em razão da boa relação entre Infantino e Florentino Pérez. No entanto, as estreitas relações entre o principal dirigente da FIFA e Marrocos colocaram essa preferência em risco recentemente".

E prosseguiu: "Enquanto as relações políticas da FIFA com Marrocos e seus aliados se fortaleceram, suas relações com a Espanha nesse quesito diminuíram".

E continuou: "Na verdade, o último encontro entre o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e Infantino ocorreu durante uma breve visita a Nova York há um ano. O presidente da FIFA não visita a Espanha desde a época em que Rubiales era presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. Ainda assim, ele visitou Marrocos quatro vezes em dois anos, inaugurou um escritório da FIFA por lá e sediará a próxima reunião do comitê executivo, que também será palco das eleições, em Rabat".

E concluiu: "A Federação Espanhola de Futebol está confiante de que a partida final permanecerá no Estádio Bernabéu, que é a opção deles entre os dois estádios espanhóis, embora recentemente tenham passado a desconfiar dos acordos da FIFA que ocorrem nos bastidores".