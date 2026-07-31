A Fifa responde às críticas da Uefa: ninguém está vendendo o futebol

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) emitiu um esclarecimento oficial sobre a proposta do projeto "FIFA Forward Enterprise", reafirmando seu compromisso total com a realização de consultas abertas e democráticas com todas as federações-membros e enfatizando que foram as reportagens equivocadas da imprensa que causaram a interrupção do percurso de consultas planejado.

Diversas confederações continentais, com destaque para a UEFA, haviam se oposto veementemente ao projeto e prometido boicotar todos os torneios da FIFA caso essa proposta seguisse adiante.

A FIFA apresentou esclarecimentos que incluíram respostas às observações e preocupações manifestadas, tendo a Federação Internacional afirmado em comunicado oficial: "Ouvimos as observações e preocupações expressas pelas confederações continentais envolvidas em relação à criação proposta do projeto FIFA Forward Enterprise, e gostaríamos de abordar as questões que surgiram desde as reportagens iniciais da imprensa na última terça-feira".

A FIFA reafirmou sua posição sobre as consultas, dizendo: "Respeitamos as observações e preocupações que foram expressas publicamente, e reafirmamos nosso compromisso com a realização de consultas abertas e democráticas. O processo de consultas planejado foi interrompido por reportagens incorretas da imprensa, e seguiremos adiante com esse processo para garantir que cada federação-membro possa exercer seu direito de voto com base nos fatos".

A Federação Internacional explicou os objetivos da proposta, esclarecendo: "O projeto foi proposto unicamente para garantir que todas as federações-membros da FIFA tenham a oportunidade de possuir a propriedade comercial do futebol em seus países de forma significativa, e que isso não seja feito à custa do espírito do futebol, de sua governança ou da governança da própria FIFA".

A FIFA negou categoricamente os rumores em circulação, declarando diretamente: "Ninguém está vendendo o futebol. Isso é algo que a FIFA jamais consideraria".

A FIFA enfatizou os direitos democráticos de todos, afirmando: "Todos têm o direito de expressar sua oposição e de solicitar mais esclarecimentos, mas nenhuma entidade sozinha pode alegar representar todas as 211 federações-membros ao redor do mundo. Cada federação-membro deve ter a possibilidade de analisar a proposta e de ter voz para moldar seu próprio futuro; esses são os princípios democráticos da FIFA".

A Federação Internacional apresentou os detalhes da proposta financeira e organizacional, indicando que o projeto "FIFA Forward Enterprise" transferirá as atividades comerciais e organizacionais de execução dos eventos da FIFA para uma empresa subsidiária de propriedade e gestão permanentes da FIFA, sendo o valor comercial gerado distribuído entre todas as 211 federações-membros, o que permitirá a cada federação investir de forma concreta no futebol dentro de seu país.

A FIFA revelou os detalhes do financiamento, esclarecendo que, conforme a proposta, cada federação-membro receberá 20 milhões de dólares americanos de financiamento do (FIFA Forward para Desenvolvimento) ao longo dos próximos quatro anos (2027-2030), independentemente de sua posição individual de apoio ao projeto, sendo que esse aumento no financiamento provém das receitas adicionais geradas pelo projeto "FIFA Forward Enterprise" por meio de uma gestão mais eficaz das operações comerciais da FIFA em benefício de todas as federações-membros.

A FIFA esclareceu os detalhes do programa (FIFA Fast Forward), indicando que ele representa um financiamento de desenvolvimento excepcional e único de 20 milhões de dólares americanos adicionais para cada federação-membro, sendo a participação nele totalmente opcional para todas as federações-membros caso a proposta "FIFA Forward Enterprise" prossiga, uma vez que será financiado por meio de investimentos externos sem cessão de controle nem alteração da estrutura de governança da FIFA de nenhuma forma, ressaltando que, sem o apoio da maioria das federações-membros, as atividades comerciais da FIFA permanecerão inalteradas e o projeto "FIFA Forward Enterprise" não será criado.

A Federação Internacional evidenciou que esses componentes representam o ponto de partida do processo de consultas e estão abertos a discussão como parte desse processo, o que pode incluir sua aprovação, rejeição ou alteração, no todo ou item por item.

A FIFA encerrou suas declarações falando sobre os princípios fundamentais: "Os princípios sobre os quais se baseiam todos os componentes da proposta (FIFA Forward Enterprise) consistem em oferecer um financiamento de desenvolvimento sem precedentes, uma propriedade global genuína das oportunidades comerciais do nosso esporte e a plena autodeterminação por meio de um processo democrático para todas as federações-membros".