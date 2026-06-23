A FIFA quer alterar repentinamente uma regra: a mudança deve entrar em vigor antes das partidas das oitavas de final da Copa do Mundo

A FIFA pretende introduzir uma mudança nas séries de pênaltis ainda antes do início das eliminatórias da Copa do Mundo. É o que informa, entre outros, Martyn Ziegler, jornalista do The Times. A mudança teria como objetivo tornar tudo mais justo.

Atualmente, em uma disputa de pênaltis, primeiro se realiza um sorteio para a escolha do gol e, em seguida, para a ordem de cobrança. Na prática, isso pode significar que uma equipe tenha vantagem em dois momentos, o que há muito tempo é tema de discussão no mundo do futebol.

Vimos esse cenário recentemente na final da Liga dos Campeões. Achraf Hakimi venceu tanto o primeiro quanto o segundo sorteio, o que, segundo especialistas, deu ao Paris Saint-Germain uma vantagem significativa. No fim das contas, os franceses acabaram vencendo às custas do Arsenal.

A possível mudança visa tornar as séries de pênaltis mais justas. A FIFA e a IFAB, a comissão internacional de regras do jogo, estão analisando um sistema em que restaria apenas um momento decisivo de sorteio.

Nesse caso, o vencedor poderia escolher entre cobrar o primeiro pênalti ou ter a vantagem de escolher o gol. A equipe perdedora receberia automaticamente a outra opção, de forma semelhante ao pontapé inicial antes de cada partida.

Ainda não está claro em quanto tempo a mudança poderá ser implementada, embora a FIFA queira fazê-lo já durante a atual Copa do Mundo. Nesse caso, isso terá que ocorrer até domingo, quando já está programada a primeira partida das oitavas de final.

Não é possível implementá-la durante a fase de eliminatórias. Caso a FIFA não consiga cumprir o prazo de domingo, a ideia terá que ser adiada.